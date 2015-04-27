Свежий выпуск Праздник на центральной площади Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

– Я пришла сюда с группой своих коллег, – поделилась главный врач Кокшетауской поликлиники Галия Сабатаева. – В нашей дружной компании сегодня главврачи медицинского центра «Болашак» и центра медснабжения Бейбут Токенов и Шолпан Ниязова, заместитель главврача областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Станислав Багинский и другие медработники. Все мы утром проголосовали за нашего Лидера нации, а лично я сегодня исполняла обязанности доверенного лица действующего Президента. Так что это наш общий праздник!

О своих ожиданиях рассказала и руководитель областного депар­тамента статистики Ермек Мусина.

– До десяти часов утра более 400 наших сотрудников во всех городах и районах региона дружно отдали свои голоса Лидеру нации. Уверены, что с нашим Елбасы казахстанцы будут только улучшать статистические показатели своей работы!

И вот наступает торжественный момент начала телетрансляции, в ходе которой собравшиеся на площади люди с ликованием встречают убедительную победу действующего Президента. Со словами поздравлений к собравшимся обращаются председатель совета ветеранов мед­работников Акмолинской области, почетный гражданин Кокшетау Болат Сулейменов, председатель ОО «Чечено-ингушское общество «Вайнах» Герихан Яндиев. На сцене начинается концерт, в ходе которого в небо взмывают воздушные светящиеся шары, а площадь сотрясают раскаты праздничного салюта. Акмолинцы, добившиеся в ходе выборов наивысшей явки на избирательные участки, достойно встретили всенародный праздник.



