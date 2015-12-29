​Праздник на земле Алтая

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Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Большая праздничная программа, участниками которой стали гости из Новосибирска, Барнаула, Алматы, Петропавловска, Павлодара, прошла во Дворце культуры металлургов (ДКМ). Ее официальная часть началась с торжественной церемонии награждения активистов областного общества, которым были вручены благодарственные письма за активное участие в развитии славянской культуры.

С приветственным словом к собравшимся обратился заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана ВКО Аскар Нургазиев.

– История создания областного общества славянской культуры неразрывно связана с основными этапами становления нашего суверенного государства, – отметил он. – Его представители вносят огромный вклад в сохранение мира и согласия на древней земле Алтая.

Председатель Координационного совета русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Юрий Захаров также поздравил восточноказахстанцев со знаменательным событием. В подарок главе региона он привез орден Г. Колпаковского и казачью шашку. С самых первых дней областное общество славянской культуры работает в тесном взаимодействии с Русской православной церковью. Его бессменный руководитель Александр Яковлев и наиболее активные члены общества удостоены высокой награды духовенства – ордена святого равноапостольного князя Владимира.

Выступления самобытных творческих коллективов стали кульминацией праздника. Блеснули талантами самодеятельные артисты вокального ансамбля «Перезвон» из села Донское Уланского района, детского коллектива «Узорье» из Зыряновска, многие другие. Настоящий фурор произвели гости – молодые артисты вокально-хореографического ансамбля «Звонница-Наследие» (Петропавловск). Народные казачьи ансамбли Восточного Казахстана и соседнего Алтайского края задали настрой юбилейным торжествам в фойе ДКМ, где развернулась ярмарка народных ремесел. Здесь же участники праздника без устали лихо отплясывали кадриль.

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