Праздник надежды

Сурхури в чувашском этнокультурном центре празднуют седьмой год. Собравшись на традиционные посиделки в честь древнего праздника, члены объединения накрывают щедрый стол, за которым царит по-домашнему уютная атмосфера, та самая, когда собираются близкие по духу люди, искренне желающие друг другу добра и благополучия в новом году.

– Как здорово, что есть среди нас те, кто не только сами знают народные традиции, чтят их, но и пропагандируют их в обществе, приобщают к ним подрастающее поколение. Как приятно видеть на нашем празднике юношей и девушек, которые, получив сегодня полезную информацию, уже ее не забудут. Значит, древние народные традиции будут жить и продолжаться, – сказала председатель Чувашского этнокультурного центра Елена Мащинская.

Среди населения Казахстана чуваши составляют 0,3%, и многие – люди известные, большие труженики. Один из них – общественный деятель, ветеран сферы культуры, заслуженный деятель искусств РК с блестящим театральным образованием Валерий Тарасов. Он окончил театральный факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, затем театрально-драматический факультет ГИТИСа. В 1989 году приехал на работу в Казахстан.

Он подчеркивает, что Сурхури – древнейший и настолько важный праздник для чувашей, что и после принятия христианства, несмотря на смешение обрядов, его название перенес­ли на христианский праздник, который наступает позже дня зимнего солнцестояния.

– В одних районах Чувашии Сурхури называют ночь под Рождество, в других – ночь под Новый год, в третьих – ночь под Крещенье, – рассказал Валерий Тарасов.

Его супруга Елена Михайловна – филолог, преподаватель чувашского языка – добавляет:

– Мы, конечно, не знаем, как по-настоящему праздновали Сурхури наши предки, до настоящего времени чуваши сохранили лишь некоторые элементы. Тем не менее даже в таком варианте древняя и красивая традиция никогда не станет утраченным элементом народной культуры.

Бессменная ведущая всех мероприятий этнокультурного центра Галина Миненко рассказала об истории древнего чувашского праздника. По ее специально написанному к торжеству сценарию гости, как и полагается, гадали на чечевичных зернах, бросали валенки, чтобы узнать, в какой стороне живет их суженый или суженая, парни и девушки подходили к старшим и спрашивали у них имена своих будущих жен и мужей.

Конечно, главный чувашский старинный обряд, от названия которого – «овечья нога» – и образовалось название праздника Сурхури, провести не смогли, зато подробно узнали о нем из уст Галины Борисовны. Так, в этот зимний праздник юноши и девушки, зайдя в темный хлев, хватали овцу за ногу и завязывали на ней веревочки, а утром смотрели: если веревочка повязана на ноге белой овцы – жених (невеста) будут светлыми, черной – темноволосыми, пестрой – увы, не очень красивыми. Если не удавалось завязать веревочку, вырывали клок шерсти у первой попавшейся овцы, а затем рассмат­ривали какого цвета шерсть…

Завершением праздника Сурхури в Чувашском этнокультурном центре стала выставка работ его мастериц. Каждая рукодельница постаралась подготовить новое, особое изделие: мягкие игрушки, смешных вязаных монстров, кукол, сувениры, фигурки сказочных персонажей, украшения и другие интересные вещи. И каждая мастерица связала на счастье фигурку символа Нового года – маленького кролика.