Праздник Наурыз может войти в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Казахстан принимает меры по включению Наурыз мейрамы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сказал министр культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я могу смело сказать, что предпринят первый шаг, чтобы соколиная охота и праздник Наурыз вошли в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Это необходимо, чтобы достояние человечества можно было развить не только на локальном уровне, но чтобы оно имело всемирное значение. Хотел бы обратить внимание, что празднование Наурыза в Казахстане будет приобретать совсем другое смысловое значение, потому что это уникальное событие. Оно не до конца изучено", – сказал он в интервью журналистам в рамках I Межрегионального совещания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО в Астане.

Министр культуры также напомнил, что Глава государства в своем Послании поставил конкретные задачи по глубокому изучению и пропагандированию особенностей Казахстана на мировом уровне. По информации Арыстанбека Мухамедиулы, юрты, айтыс и кокпар уже включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках совещания заместитель генерального директора ЮНЕСКО по внешним связям и общественной информации Эрик Фальт вручил сертификаты о включении 8 казахстанских объектов (городища Каялык, Карамерген, Талгар – в Алматинской области, Актобе Степнинское, Акыртас, Кулан, Костобе и Орнек – в Жамбылской области) в рамках совместной с Китаем и Кыргызстаном серийной трансграничной номинации "Памятники Шелкового пути: Тянь-Шанский коридор", в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также сертификатов о включении 2 казахстанских природных резерватов – Государственного национального парка "Катон-Карагай" и Биосферной территории "Акжайык" в Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.