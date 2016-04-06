​Праздник, объединяющий народ

Юлия МАГЕР

Открывая заседание, Г. Абдыкаликова подчеркнула, что госкомиссия по проведению празднования знаковой для страны даты была образована Указом Президента РК, также были утверждены Концепция празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан «25 лет Единства и Созидания», положение о Государственной комиссии и ее состав.

В своем выступлении Госсекретарь напомнила слова Главы государства: «За годы Независимости мы совершили невероятный рывок в историческом развитии. Наш Казахстан – Ұлы Дала Елі, Страна Преображенной Великой Степи! Это наше великое детище и наша величайшая гордость!» Она отметила, что празднование 25-летия Независимости способствует дальнейшему укреплению государственности, единства народа и консолидации всех казахстанцев вокруг ценностей «Мәңгілік Ел».

– Празднование юбилея независимости будет базироваться на следующих «якорных ценностях»: свобода, единство, стабильность, созидание, процветание. Каждый месяц празднования будет проходить под эгидой достижений независимости и ценностей «Мәңгілік Ел», – отметила Г. Абдыкаликова.

В ходе заседания также были обсуждены ключевые вопросы взаимодействия и координации работы государственных органов, общественности и средств массовой информации по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 25-летию Независимости.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы проинформировал о подготовке празднования 25-летия Независимости РК. О работе по информационно-имиджевому сопровождению мероприятий рассказал министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев..

В частности, глава МИР рассказал, что предусмотрено более 100 мероприятий информационно-пропагандистского характера. В декабре 2016 года будут выпущены художественные почтовые марки 25-летию Независимости Казахстана. Активная работа ведется в соцсетях, большую поддержку получила акция «25 жыл: Бiр Ел. Бiр Тағдыр», в рамках которой на сегодняшний день более 120 тыс. пользователей оформили свои «аватарки» (фотографии профилей в соцсетях) в национальном стиле.

По словам А. Исекешева, отечественные СМИ проявили большой интерес к мероприятиям в рамках празднования, и в течение всего года в электронных и печатных средствах массовой информации состоится широкое и разнообразное освещение главной темы.

– Организация качественной и продуктивной информационной работы будет реализована в соответствии с планом, и позволит обеспечить широкую вовлеченность населения страны в празднование юбилея независимости, – заверил А. Исекешев.

В ходе заседания его участники также выступили с предложениями касательно мероприятий, проводимых в юбилейный для страны год. Так, президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов выступил с предложением учесть в плане еще две важные даты, имеющие значение для страны: 2016-й объявлен ЮНЕСКО годом наследия Ходжи Ахмеда Ясави и в этом же году исполняется 70 лет НАН РК.

По итогам заседания Государственный секретарь отметила необходимость качественной и своевременной реализации планируемых мероприятий, дала ряд конкретных поручений по организации дальнейшей работы. Она подчеркнула, что все планируемые мероприятия должны быть интересны по содержанию и подкреплены необходимыми ресурсами, и предложила отдавать приоритет малозатратным проектам. Г. Абдыкаликова также обратила внимание, что в рамках празднования необходимо с особой тщательностью подойти к организации работы в системе образования, активизировать деятельность в регионах и не забывать про информационно-имиджевую поддержку празднования за рубежом. «Необходимо избегать гонки за количеством событий. Главным критерием остается повсеместный охват населения», – подчеркнула Госсекретарь.

В рамках заседания члены Государственной комиссии и приглашенные приняли участие в церемонии открытия фотодокументальной выставки, посвященной 25-летию Независимости «История Независимости: темпы развития казахстанского пути». 

