Летняя площадка тойханы «Аль-Акрам», где прошел кулинарный праздник, с трудом вместила всех желающих. На этот раз искусство приготовления плова решили продемонстрировать 35 ошпазов, приехавших из Ташкента, Бухары, Самарканда, Шымкента и многих районов Южного Казахстана.

Каждый из них установил свой казан, погрузившись на несколько часов в атмосферу творчества. Плов – достаточно «консервативное» блюдо. Как и века назад, он состоит из семи основных компонентов – риса, моркови, мяса, лука, масла, соли и воды, но вкус его всегда разный. Причем он зависит не только от приправ и добавок, но и кулинарных секретов, которыми ведают ошпазы.

У фестиваля нет ограничений, в нем могут принять участие все, кто считает себя гуру плова, независимо от рода деятельности и нацио­нальности, возраста или прописки. И все же в большинстве своем у казанов колдуют мужчины. Вот и в этот раз единственной женщиной-участницей стала Азада Тешебаева, остановившая свой выбор на приготовлении плова «Чайхана».

Нолзым Хабибов приехал на конкурс из Бухары. В его котле зреет бухарский плов, непременным компонентом которого является черное мас­ло из семян мака с добавкой дынного и миндального масел. Житель Сайрама Ахман Абраимов решил удивить жюри и гостей фестиваля бадана-пловом. А вот братья Садыковы из Карамурта – Муратжан, Мансур и Сабыржан – умудрились в одном казане приготовить три совершенно разных плова, каждый из которых сохранил свой оригинальный вкус. Для профессиональных поваров такая задача оказалась вполне выполнимой.

– Приготовление плова – это искусство, – убежден 68-летний Раушанбек Хакимов, всю жизнь проработавший инженером–технологом. – У одного блюдо получается, у другого – при всей простоте рецепта – нет. Секрет прост: чтобы плов удался, надо вкладывать в приготовление душу.

На юге без плова не обходится ни один праздник. А теперь вот и само блюдо стало поводом для праздника. Фестиваль «Достык дастарханы» очень быстро стал популярным у горожан, знающих толк в восточной кухне. После того как плов продегустировали члены жюри, отведать конкурсные блюда смогли все желающие. Для гостей накрыли десятки столов.

– Задумывая фестиваль, мы ставили задачу не просто накормить земляков пловом, который приготовит какой-то профессионал, – говорит Икрам Хашимжанов, председатель узбекского областного национального культурного центра. – Суть мероприятия в том, что горожане сами приходят и готовят блюдо для гостей. С каждым годом число участников растет, и среди них все больше любителей, для которых фестиваль стал прекрасной возможностью продемонстрировать: плов объединяет самых разных людей. Не случайно, это блюдо считают национальным в Азербайджане и Армении, Афганистане и Турции, Татарстане и арабских странах, и, естественно, в Узбекистане и Казахстане.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент