Праздник русской песни

За четверть века у этого коллектива появилось множество поклонников, которые не пропускают ни одного выступления.

– Весьма символично, что наша «Русская песня» празднует свой юбилей в год 25-летия Ассамблеи народа Казахстана, – говорит руководитель ансамбля Зоя Авилова. – Это значит, что мы всегда рядом со своим народом, несем в жизнь идеи ассамблеи и своим творчеством радуем соотечественников.

Можно с уверенностью сказать, что ансамбль «Русская песня» – это объединение единомышленников с огромным вокальным потенциалом. И он вполне заслуженно пользуется любовью жителей Кокшетау и области.

– Ваше песенное искусство воспитывает лучшие качества человечес­кой души, воспитывает уважение к традициям нашего народа, – сказала, обращаясь к певицам, заместитель председателя Кокшетауского городского совета ветеранов Валентина Соломина. – А зрители, заполняющие зал, получают незабываемые впечатления и праздничное настроение.

Со словами теплых и искренних ­поздравлений и с подарками к юбилярам обратились также руководитель городского отдела культуры Айгуль Сабитова, председатель профкома кокшетауского завода АО «Тыныс» Надежда Байменова и многие другие.