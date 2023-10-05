Праздник середины осени

Статьи
33
Николай Жоров

В вихре танца и под ритм барабана отметили в Алматы День Кореи.

Посетителям ТРЦ «Мега Алматы» довелось целый день провести в окружении музыки, танцев, национальных игр, фольклора Страны утренней свежести. Подходивших к месту проведения мероприятий гостей приветствовали девушки в корейских традиционных нарядах ханбок. И каждый желающий имел возможность примерить эту национальную одежду, сделать памятные фото всей семьи либо личное селфи.

Проведение Дня Кореи в Алматы совпало с национальным корейским праздником Чусок. Это один из трех главных праздников корейского народа, который отмечают по лунному календарю, и его дата ежегодно меняется. Второе название праздника – Хангави – переводится как «середина осени». Это праздник сбора урожая, благодарности богам и поминовения предков, а в Южной Корее его с нетерпением ждут еще и потому, что на время праздника правительством объявляется три официальных выходных дня.

Конечно, Чусок подразумевает богато накрытый стол. Чем больше людей, тем больше угощений, поэтому праздничное меню разнообразно: жареное мясо пульгоги и кальби, кимчи, блинчики чжон, лапша чапчхе и другие блюда.

Алматинцы и гости города имели возможность продегустировать блюда популярной в Казахстане корейской кухни, в том числе праздничные кондитерские изделия и традиционный корейский чай.

Обязательными «атрибутами» стола являются пэкчу (рисовое вино нового урожая) и сонпхен – разноцветные пирожки из рисового теста, слеп­ленные в форме полумесяца. В народе считают: чем красивее вышел такой пирожок у хозяйки, тем больше шансов, что и дети у нее вырастут красивыми. В качестве начинки используется сладкая фасоль, бобы или каштан. Главная особенность пирожков – их сосновый аромат: хвоей присыпают разделочную доску или же добавляют ее в воду при варке пирожков.

Ярким, надолго запоминаю­щимся событием стали выступления барабанщиков и танцевальных групп, исполнявших как народные, так и современные танцы. Ритмы, задаваемые барабанщицами, и красивые танцевальные композиции с веерами заставили присутствующих забыть о своих делах и окунуться в атмосферу праздника.

Культурное событие было организовано Генеральным консульством Республики Корея­ в Алматы.

Популярное

Все
Ждем побед в боксе
Праздник середины осени
Вовремя засыпать семена
Покатался от души
Больше инвестиций – больше проектов
Простите, Учитель!
Разговор будет о главном
Ненужные инвестиции
О школах и градостроительстве
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Доход от науки в ЕНУ увеличился в три раза
Школа как одна семья
Хранительницы духовности народа
Прямые выборы – верное решение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]