Праздник середины осени

Посетителям ТРЦ «Мега Алматы» довелось целый день провести в окружении музыки, танцев, национальных игр, фольклора Страны утренней свежести. Подходивших к месту проведения мероприятий гостей приветствовали девушки в корейских традиционных нарядах ханбок. И каждый желающий имел возможность примерить эту национальную одежду, сделать памятные фото всей семьи либо личное селфи.

Проведение Дня Кореи в Алматы совпало с национальным корейским праздником Чусок. Это один из трех главных праздников корейского народа, который отмечают по лунному календарю, и его дата ежегодно меняется. Второе название праздника – Хангави – переводится как «середина осени». Это праздник сбора урожая, благодарности богам и поминовения предков, а в Южной Корее его с нетерпением ждут еще и потому, что на время праздника правительством объявляется три официальных выходных дня.

Конечно, Чусок подразумевает богато накрытый стол. Чем больше людей, тем больше угощений, поэтому праздничное меню разнообразно: жареное мясо пульгоги и кальби, кимчи, блинчики чжон, лапша чапчхе и другие блюда.

Алматинцы и гости города имели возможность продегустировать блюда популярной в Казахстане корейской кухни, в том числе праздничные кондитерские изделия и традиционный корейский чай.

Обязательными «атрибутами» стола являются пэкчу (рисовое вино нового урожая) и сонпхен – разноцветные пирожки из рисового теста, слеп­ленные в форме полумесяца. В народе считают: чем красивее вышел такой пирожок у хозяйки, тем больше шансов, что и дети у нее вырастут красивыми. В качестве начинки используется сладкая фасоль, бобы или каштан. Главная особенность пирожков – их сосновый аромат: хвоей присыпают разделочную доску или же добавляют ее в воду при варке пирожков.

Ярким, надолго запоминаю­щимся событием стали выступления барабанщиков и танцевальных групп, исполнявших как народные, так и современные танцы. Ритмы, задаваемые барабанщицами, и красивые танцевальные композиции с веерами заставили присутствующих забыть о своих делах и окунуться в атмосферу праздника.

Культурное событие было организовано Генеральным консульством Республики Корея­ в Алматы.