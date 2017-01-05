Хорошо, если это окажется бе­зобидной новогодней шуткой над знакомым. Потом сами же шутники и помогут очистить джип. А если месть? Но почему и за что? Место для инвалидов машина не заняла: на обочине нашей улицы Ауэзова таких мест просто нет. От неожиданной картины невольно остановилась. Оглянулась по сторонам: редкие в первое утро Нового года прохожие тоже удивленно оглядывались на джип. Один из них произнес, на мой взгляд, наиболее верную мысль: «Тихая война против машин!» Случайная женщина-прохожая поддержала: «Точно! Водитель этого танка, небось, один разъезжает, а мы из-за таких эгоистов в пробках время теряем! Пусть спасибо скажет, что не настоящими красками раскрасили!»

Действительно, спасибо, иначе «шутников» пришлось бы с помощью полиции разыскивать. Но женщина-прохожая права: некоторые горожане, которые на дух не переносят запах бензина, так же, как тайные стикермены, действуют втихую. То фары ночью снимут у машины, мирно припарковавшейся под их окном, то – дворники. И положат рядом как предупреждение, мол, мы за свободу в наших дворах!

Удивляет, что злая шутка с разноцветными бумажками случилась в новогоднюю ночь. В самый добрый и любимый праздник. Не очень приятные шутники разыгрались в праздник, когда, напротив, надо делать душевные подарки. К примеру, подарить участок на Луне, тем более что сегодня стать обладателем кусочка Луны проще, чем кусочка Земли. Можно подарить квартиру, предварительно дав объявление с пометкой «Первый этаж для любимой не предлагать!» Но это уже другой разговор.

Новый 2017 год, говорят, под знаком Петуха родился. Вот беспокойные люди-петухи с первым «ку-ка-ре-ку» и взялись наводить порядок, то есть клеить стикеры на джип как предупреждение. Вроде идейных лидеров, для которых главное – подвигнуть паству на что-нибудь. Хотя власти Алматы уже всенародно сообщили, что выделили для строительства парковок 56 земельных участков. И когда они будут построены, ДВД начнет жесткую борьбу с незаконными парковками.

Поэтому зачем заранее портить настроение друг другу? Давайте жить дружно и удивляться не стикерам на железном джипе, а сияющим от инея железным кружевам различных ограждений и скульптур. Они создают действительно красивую картину: вдоль городских бульваров часто вьется длинная лента чугунного ажура, красоту и изысканность которого по ночам подсвечивают светодиодные гирлянды. Добавляя таким образом блеска и изящества любимому городу. Пусть в наших городах всегда царят взаимопонимание, уважение и праздник стикербомбинга! С наступившим Новым годом!