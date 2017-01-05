​Праздник стикербомбинга

Свежий выпуск
481

Хорошо, если это окажется бе­зобидной новогодней шуткой над знакомым. Потом сами же шутники и помогут очистить джип. А если месть? Но почему и за что? Место для инвалидов машина не заняла: на обочине нашей улицы Ауэзова таких мест просто нет. От неожиданной картины невольно остановилась. Оглянулась по сторонам: редкие в первое утро Нового года прохожие тоже удивленно оглядывались на джип. Один из них произнес, на мой взгляд, наиболее верную мысль: «Тихая война против машин!» Случайная женщина-прохожая поддержала: «Точно! Водитель этого танка, небось, один разъезжает, а мы из-за таких эгоистов в пробках время теряем! Пусть спасибо скажет, что не настоящими красками раскрасили!»

Действительно, спасибо, иначе «шутников» пришлось бы с помощью полиции разыскивать. Но женщина-прохожая права: некоторые горожане, которые на дух не переносят запах бензина, так же, как тайные стикермены, действуют втихую. То фары ночью снимут у машины, мирно припарковавшейся под их окном, то – дворники. И положат рядом как предупреждение, мол, мы за свободу в наших дворах!

Удивляет, что злая шутка с разноцветными бумажками случилась в новогоднюю ночь. В самый добрый и любимый праздник. Не очень приятные шутники разыгрались в праздник, когда, напротив, надо делать душевные подарки. К примеру, подарить участок на Луне, тем более что сегодня стать обладателем кусочка Луны проще, чем кусочка Земли. Можно подарить квартиру, предварительно дав объявление с пометкой «Первый этаж для любимой не предлагать!» Но это уже другой разговор.

Новый 2017 год, говорят, под знаком Петуха родился. Вот беспокойные люди-петухи с первым «ку-ка-ре-ку» и взялись наводить порядок, то есть клеить стикеры на джип как предупреждение. Вроде идейных лидеров, для которых главное – подвигнуть паству на что-нибудь. Хотя власти Алматы уже всенародно сообщили, что выделили для строительства парковок 56 земельных участков. И когда они будут построены, ДВД начнет жесткую борьбу с незаконными парковками.

Поэтому зачем заранее портить настроение друг другу? Давайте жить дружно и удивляться не стикерам на железном джипе, а сияющим от инея железным кружевам различных ограждений и скульптур. Они создают действительно красивую картину: вдоль городских бульваров часто вьется длинная лента чугунного ажура, красоту и изысканность которого по ночам подсвечивают светодиодные гирлянды. Добавляя таким образом блеска и изящества любимому городу. Пусть в наших городах всегда царят взаимопонимание, уважение и праздник стикербомбинга! С наступившим Новым годом!

Популярное

Все
Во Франции двое бездомных выиграли 500 тыс. евро, купив билет на украденные деньги
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Маск опроверг информацию об отключении Украины от Starlink
Прибывшие из Нидерландов туранские тигры, возможно, ждут потомство
Начальник управления полиции Петропавловска предотвратил суицид нетрезвого дебошира
Впервые за 60 лет отремонтировали детсад в Шалкаре
Минобороны организовало мероприятия к 80-летию Великой Победы
Казахстанские лучники завоевали три серебряные медали на Кубке Азии
В Германии началось голосование на выборах в бундестаг
Метель бушует третий день в Актюбинской области
Берлинале-2025: «Золотой медведь» достался норвежскому фильму
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Зеленский заблокировал сделку Трампа о природных ресурсах
Казахстанские спортсмены впервые завоевали два исторических золота на Азиаде
Бейбит Жукаев впервые выиграл «Челленджер» в парном разряде
Усилить потенциал страны
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
Село работящих людей
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Еженедельные ярмарки возобновят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК

Читайте также

Наградили профессионалов своего дела
В ожидании «голубого огонька»
Аэропорт возобновит свою работу
Разрабатывается проект генплана Туркестана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]