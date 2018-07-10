​Праздник столицы – для всех

Стилизованное казахское поселение площадью свыше 3 000 кв. м, раскинувшееся на проспекте Туран, в праздничные дни стало местом притяжения для горожан и гостей столицы. Словно степные маяки, издалека привлекали внимание высокая декорированная арка, символизирующая входные ворота, роскошные юрты, копия Тайказана, установленная в середине этноаула, а еще – настоя­щие казахские батыры в боевой экипировке и не менее колоритные красавицы в национальной одежде.

Все это, по замыслу организаторов-нефтепроводчиков, направлено на раскрытие тематики этноаула, связанной с духовным возрождением нации, – «Рухани жаңғыру» и укрепление связующей нити поколений – богатства не менее ценного, чем нефть.

Бережное отношение к духовному наследию, как и забота об окружаю­щей среде, экологии и экономии ресурсов – один из приоритетов деятельности АО «КазТрансОйл», нефтепроводы которого нередко проходят по территории сакральных мест Казахстана.

Этноаул был открыт с участием заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Нуртаса Шманова, генерального директора АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова, творческих коллективов и исполнителей.

Большое внимание в компании уделяют благотворительности. В течение четырех дней – с 4 по 7 июля – на этой уникальной площадке была проведена серия мероприятий для в общей сложности 500 человек из малообеспеченных семей, а также детей-сирот, инвалидов, ветеранов. В день города желанными гостями этноаула стали ребята из столичных школ-интернатов, для которых праздничная программа началась с посещения юрт этноаула, убранство которых позволило побывать в святых местах и прекрасных заповедных уголках Казахстана, увидеть памятники древности и обычаи, поз­нать традиции, верования и уникальные достижения многовековой культуры нашего народа.

– Нашим детям очень понравился праздник, они просто счастливы от того, что оказались в эпицентре такого мероприятия, и это самое главное, – считает воспитатель центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» Айгуль Аверина. – Важно, что они получили столько положительных эмоций от концерта, экскурсий, анимационного шоу.

Слова благодарности организаторам выразила и мама 13-летней Камилии, жительница Астаны Татья­на Заика.

– Мы не так часто ходим на разные мероприятия, но сегодня праздник удался, ведь он стал не просто развле­кательным, но и познавательным, полезным. Спасибо организаторам за подарки и угощение. Нам понравилось все: развлекательная программа, музыка, красивая обстановка. Дочь с удовольствием приняла участие в мастер-классе, рисуя красками на бейсболке...

Каждое региональное подразделение компании «КазТрансОйл» представило в этноауле тематичес­кие экспозиции с особенностями своих регионов.

К примеру, трудовая биография Президента РК Нурсултана

Назарбаева как Лидера нации и инициатора программы духовного обновления «Рухани жаңғыру» была представлена в юрте Карагандинского нефтепроводного управления под названием «Сарыарқа». Среди экспонатов есть архивные фото времен работы Нурсултана Назарбаева в Темиртау, похвальные листы будущего Президента страны за отличную учебу и участие в общест­венной жизни, заполненные им собственноручно документы того периода, а также уникальные экспонаты: отлив первого казахстанского чугуна 1960 года, специальные рукавицы для работы у доменной печи, костюм сталевара и многое другое.

Вклад в развитие столицы компании «КазМунайГаз» и ее дочерних предприятий демонстрировали гос­тям этноаула павлодарские нефте­проводчики в юрте «Баянауыл».

А вот тематика юрты «Маңғыстау» – музей под открытым небом. Чтобы как можно полнее передать особенности региона, нефтепроводчики привезли в Астану макеты историко-культурных и архитектурных памятников области, таких как подземная мечеть Бекет-ата, Шопан-ата, пантеон батыров «Сисем-Ата», мемориальный комплекс «Адай-Ата», а еще – модель одного из семи чудес света Казахстана – горы Шеркала, с одной стороны напоминающей юрту, с другой – спящего льва.

Как рассказала сотрудница Мангис­тауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» Алтынгуль Мендихан, руками работников был изготовлен и макет «Бозжыра» – это участок Устюртского плато с белыми каньонами и удивительным ланд­шафтом, который, кстати, изображен на купюре в 1 000 тенге.

– К Дню Астаны мы готовились нес­колько месяцев, чтобы представить наш регион во всем его многообразии. Наши сотрудники собирали по аулам раритетные изделия ручной работы, национальную одежду, предметы быта, декоративные ленты ручной работы ақ басқур, войлочные тускиизы. Привезли и сүйекті домбыра, изготовленную из кости животного.

Как рассказал в ходе экскурсии начальник отдела промышленной безо­пасности и охраны труда Шымкентского нефтепроводного управления Крыкпай Рамазан, нефтепроводчики посвятили убранство своей юрты «Жібек жолы» истории и древним памятникам на Великом шелковом пути с показом артефактов сакральных мест Южного Казахстана.

– Все макеты достопримечатель­нос­тей региона сотрудники компании изготовили своими руками: мавзолей Ходжи Ахмета Ясави и Арыстанбаба, древних городов Оты­рара, который после монгольского нашествия был восстановлен только в XV веке. По рисункам воссоздавали макет Шахристана, – говорит представитель компании.

В свою очередь представитель Актюбинского нефтепроводного управления «КазТрансОйл» Амир Валиев рассказал о концепции юрты актюбинских нефтепроводчиков «Мұғалжар», в которой нашла отражение деятельность Ассамблеи народа Казахстана как символа мира и национального согласия.

– Наша юрта представляет респуб­лику в миниатюре, где под общим шаныраком живут в мире и согласии десятки этносов. Здесь собраны экспонаты, демонстрирующие национальные костюмы народов Казахстана, в частности корейцев, татар, азербайджанцев... Из частных коллекций собирали предметы национальной культуры и быта, исторические ценности. Среди таковых – большой медный самовар 1760 года, старинные сундуки, одеж­да и утварь.

Захватывающие дух красоты национальных парков и заповедников Казахстана – Алтын-Емель, Иле-Алатау, Чарын, Боровое, Каркаралинский и других – представили в своей юрте «Ұлытау» нефтепроводчики Жезказганского нефтепроводного управления.

История развития нефтегазовой отрасли и освоения месторождений Доссор, Макат, Тенгиз, Кашаган и других – тематика юрт «Ақ-Жайық» и «Кең Жылыой» нефтепроводчиков Атырауского и Кульсаринского нефте­проводных управлений.

Западное и Восточное управления операторских услуг раскинули свои юрты «Каспий» и «Жетісу» для творческих коллективов, которые все дни работы этноаула демонстрировали песенное, танцевальное наследие народа. Здесь же проводились показы обрядов и традиций народа, которые переживают сейчас второе рождение.

За все время работы гостями этноаула АО «КазТрансОйл» стали более 30 тыс. жителей и гостей столицы, и это – главный итог большого труда коллектива производственной компании в праздничные дни.