Праздник танца от «Астана балет» 1520 Евгения МЯГКОВА, фото из архива театра

Программа «Восточная рапсодия» – это 15 ярких хореографических миниатюр и фрагментов из балетов, поставленных Гульжан Туткибаевой, Айгуль Тати, Мукарам Авахри, Арманом Нурмахаматулы (Казахстан); Асангой Дамаск (США), Надеждой Калининой (Россия) на музыку казахских, индийских, турецких, китайских и японских композиторов.

С первого номера, который называется «Лебеди», артисты «Астана балет» захватили внимание зрителей и уже не отпускали ни на миг. Впечатляли удивительно точно найденная музыка и созданные артистами образы, их изящные движения и оригинальные костюмы. Центральное место в программе занимают танцы на казахские мелодии. Они передают национальный колорит, пленяют неповторимой пластикой и дают возможность зарубежной публике познакомиться с самобытной национальной культурой нашей страны. И хотя все номера поставлены современными хореографами, в каждом чувствуется первоисточник – народный танец, тесно связанный с песенным творчеством. Не случайно в казахском фольк­лоре немало произведений, которые называются «би кюи».

В программе «Восточная рапсодия» казахские темы и образы раскрываются в номерах: «Вдохновение», «Кыз-Жибек», на музыку Е. Брусиловского и Р. Салаватова, фрагментах из одноактного балета «Жусан» на музыку К. Шильдебаева, «Казахский вальс» Л. Хамиди – Р. Салаватова. В каждом – своя история, но все завораживают хореографической изысканностью, музыкальностью и поэтичностью. Зрители по достоинству оценили высокий уровень исполнительского мастерства солистов: Ризы Канаткызы, Аяулым Макумовой, Дарины Кайрашевой, Айнур Султанкожаевой. А когда на сцене оказывался весь коллектив, то восторг публики вызывали не только изящество, но и удивительная синхронность движений юных танцовщиц.

Зрители выражали свое восхищение продолжительными аплодисментами и криками «Браво!», а после концерта долго не расходились, делились впечатлениями. Выступ­ления Театра «Астана балет» стали большим событием для Тараза. Об этом говорили и профессионалы, и любители классического танца, и те, кто впервые увидел балет, что называется, вживую.

Амина Батасова пришла на концерт с дочерьми 8 и 10 лет.

– Нам все понравилось, – говорит Амина. – Танцовщицы замечательные – тоненькие, нежные, какие-то даже воздушные. А как синхронно двигаются! А какие костюмы! В первый раз такое видим. Заметьте: праздник начинается уже на площади перед ЦКЗ «Баласагун» – и вход красиво украшен, и название «Астана балет», и силуэты балерин выложены на склоне газона. Здорово придумали! Повела бы своих дочерей и завтра на этот концерт, но билетов уже нет. А смотреть такое никогда не надоест. Спасибо за праздник души!

Подруга Амины Динара добавляет:

– Интересное оформление спектакля. Привычных декораций нет – их заменяет экран, но очень удачно подобраны к каждому номеру видеопроек­ции и стихи; мы получили огромное удовольствие. В Таразе есть ансамбль «Даурен», который мы любим, часто ходим на его концерты. А вот такой балет видим впервые. В самом первом танце «Лебеди» девочки в белых платьях, действительно, как грациозные птицы, выпорхнули на сцену...

Жамиля Исмаилова работает в Таразском государственном университете им. М. Дулати. По ее улыбающемуся лицу и искрящимся глазам было понятно, что концерт понравился. И все же я спросила о впечатлениях. В ответ услышала: «Замечательно! Девочки великолепные, исполняют все синхронно, техника отточенная – очень профессионально, уровень высочайший! До этого к нам два года назад приезжал Государственный академический театр танца РК под руководством Булата Аюханова, так что, к сожалению, балет у нас бывает редко. А тут такая роскошь! И все номера разные, непохожие. Какой замечательный турецкий танец «Пламя Востока». Но назвать что-то одно трудно – понравилось все».

В разговор включается коллега Жамили Надежда Полякова: «Я весь концерт сняла на телефон, буду показывать своим студенткам. Очень хорошая хореография. Мне особенно понравились фрагменты из одноактного балета «Жусан».

Профессия у Виктории Нор редкая – гувернантка. Она сразу обращает на себя внимание благодаря особой стати и манерам. Признается, что такие представления не пропускает, старается приводить на них и своих воспитанников.

– Искусство – это способ восстановить гармонию с собой и с миром, – считает Виктория. – После таких концертов ты снова счастлив. А этот спектакль – сплав молодости, изящества и красоты. Я в восторге! Балет – высокое искусство. Как и классическая литература, он требует определенной работы души. Но обратите внимание: после выступления весь зал, стоя, приветствовал артистов. А это значит, число поклонников высокого искусства выросло в разы.

Талгат Альчикенов руководит цирком «Балауса». Он рассказал, что прошлой осенью по телевизору увидел выступление Театра «Астана балет».

– Увидел и удивился: коллектив такой молодой и такой профессиональный. А сейчас я просто пришел в восторг – каждый номер потрясающий. Завтра еще раз приду на концерт. Так и передайте в Астане, что Тараз – в восторге, – не скрывает эмоций Талгат.

– Хочется, чтобы такие коллективы почаще приезжали. Для нас, ценителей классического искусства, это имеет огромное значение, – отмечает Габи Исмаилов, главный балетмейстер Жамбылской областной филармонии. – Многие жители города впервые открыли для себя мир танца. Я очень рад, что у нас есть своя, алматинская, балетная школа, сохраняющая лучшие традиции хореографического искусства. У девочек из «Астана балет» очень хорошая техника. Может быть, мне было недостаточно актерского мастерства, но это то, что приходит со временем. Для нас выступление этого теат­ра – глоток свежего воздуха, концерт дает мощный творческий заряд. Сейчас направлений в танцевальном искусстве огромное множество. Но как ни крути, основа любого – классика. На концерте были мои друзья, которые занимаются хип-хопом, модерном, свободным танцем. Я им сколько раз говорил, что артистам нужен урок у станка, тогда они совершенно по-другому будут чувствовать свое тело. Но они отмахивались. А после сегодняшнего концерта сказали: «Да, ты прав, будем тоже проводить уроки у станка». Для нас такие концерты – это подпитка, новые идеи, впечатления, эмоции.

…Фестиваль классического искусства «Коктем» в Таразе прошел уже в третий раз. В прошлые годы в нем участвовали такие звезды, как народная артистка СССР, лауреат Государственной премии БибигульТулегенова, народная артистка РК Нуржамал Усенбаева, лауреат международных конкурсов пиа­нист Амир Тебенихин из Германии, а также знаменитости из России, Чехии, Молдавии, Узбекистана, Кыргызстана. Выступление Театра «Астана балет» стало новой яркой страницей в истории этого весеннего праздника искусств.