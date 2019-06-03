​Праздник удался

Еще на презентации этноаула, состоявшейся в канун начала праздника, руководитель управления культуры и спорта столицы Болат Мажагулов отметил, что уникальной особенностью Nur-Sultan Ethno Fest станет возможность всех желающих познакомиться с народными обычаями и традициями казахов.

Для проведения праздника на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр» раскинулся этноаул из белоснежных юрт. Посетители могли посмотреть выставку лошадей и птиц, попробовать себя в гончарном искусстве и прогуляться по этнобазару, выдержанному в средневековом стиле. Здесь же проходила и ярмарка национальных сувениров.

Главным событием фестиваля стал I чемпионат мира по стрельбе из лука на коне «Алтын жебе». В нем приняли участие сильнейшие стрелки из 15 стран: помимо соседних центрально-азиатских государств, на турнир прибыли спортсмены из Малайзии, Южной Кореи, Иордании, Румынии, Финляндии, Польши, Венгрии... Состязания проходили по таким правилам, как «азиатский стиль», «турецкий стиль» и «жамбы ату» («казахский стиль»). Эти стили мало чем отличаются друг от друга, а роднит их одно – надо верхом на лошади, на скаку, поразить стрелами мишени. Зрелищное мероприятие, этапы которого были распределены на все три, пришлись по душе жителям и гостям столицы.

Мало того, в рамках трехдневного фестиваля зрители сами имели возможность посостязаться в метании копья, армрестлинге, мас-рестлинге, стрельбе из лука и национальных играх – серке көтеру, кокпар, а также насладиться айтысом акынов и праздничным концертом.

Так как этнофестиваль совпал с Днем защиты детей, на территории Nur-Sultan Ethno Fest работали детские аттракционы. Маленькие гости фестиваля могли бесплатно посмотреть лучшие постановки столичного театра кукол, прокатиться верхом на коне, поиграть в асыки, лянгу и принять участие в семейной эстафете. Победители и призеры всех видов соревнований были награждены ценными призами.