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Праздник в Аральске
Юрий ЛИ, Кызылординская область
Реализация АО «КазТрансГаз» инициированного Президентом Нурсултаном­ Назарбаевым крупнейшего инфраструктурного проекта государственной программы индустриально-инновационного развития по строительству магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент в целях обеспечения энергетической безопасности республики, надежного газоснабжения потребителей южных регионов страны и диверсификации экспорта казахстанского газа стала самым желанным подарком для кызылординцев. Еще в 2013 году, как только была введена в эксплуатацию новая газовая магистраль, к ней была подключена система центрального газоснабжения Кызылорды, избавившая областной центр от далеко не редко случавшихся перебоев поставок и дефицита голубого топлива, чреватых срывом отопительного сезона в сложный зимний период.
А в текущем году национальный оператор в сфере газа и газоснабжения в рамках ранее подписанного с областным акиматом меморандума приступил к практической реализации программы газификации пяти населенных пунктов Приаралья, и блестяще справляется с поставленной задачей. Оперативно, с опережением графика АО «КазТрансГаз» выполнило весь объем строительных работ в райцентрах – крупнейших поселках Жанакорган, Шиели и Айтеке-би, на два месяца раньше запланированного, запитав внутрипоселковые сети отечественным газом из магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Только в этих трех райцентрах Жанакорганского, Шиелийского и Казалинского районов в общей сложности более 100 тыс. кызылординцев получили возможность подключения к централизованной системе газоснабжения. А в минувшую среду состоялся торжественный запуск и автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Аральск», также досрочно соединившей построенную газовую инфраструктуру одноименного города с магистралью Бейнеу – Бозой – Шымкент.
Радость знаменательного события прибыли разделить со счастливыми жителями Аральска аким области Крымбек Кушербаев и генеральный директор АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев.
– Прежде всего хочу передать вам добрые пожелания от Главы государства, который во время недавней рабочей поездки в регион высоко оценил проводимую в области работу. Сегодня в Аральском районе сразу три новости. Утром в поселке Саксаульском были открыты поликлиника и клуб, а теперь район подключен к голубому топливу! «КазТрансГаз» вновь доказал, что является истинно народной компанией, заботящейся о благосостоянии простых граждан, – поздравляя собравшихся, сказал Крымбек Кушербаев, отметив, что газификация поднимет качество жизни жителей Аральска и значительно повысит инвестиционную привлекательность экономики района.
Много теплых слов прозвучало на торжественной церемонии и из уст Кайрата Шарипбаева.
– Еще в один крупный населенный пункт Кызылординской области пришло голубое топливо. С уверенностью сегодня можно сказать, что, реализуя стратегические планы нашего Президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан каждый год поднимается на новый принципиальный уровень в своем развитии. Построенный по инициативе Главы государства газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент дал жителям Аральска возможность пользоваться удобным, экологичным и, что очень важно, экономичным топливом. В целом по Кызылординской области благодаря усилиям национального оператора АО «КазТрансГаз» газом смогут пользоваться 190 тысяч жителей региона, – подчеркнул генеральный директор АО «КазТрансГаз».
По словам К. Шарипбаева, в рамках программы газификации в При­аралье за короткий срок было проложено порядка 1,5 тыс. км газопроводов. До конца текущего года природный газ получат и жители города Байконыра, а в будущем году национальный оператор займется газификацией оставшихся трех районов Приаралья, доведя уровень обеспеченности населения газом до 70%.
После торжественной церемонии запуска АГРС «Аральск» К. Кушербаев и К. Шарипбаев посетили дом семьи Хусайына Берсугурова, которая одной из первых, едва «КазТрансГаз» приступил к реализации программы, подала заявку на подключение газа и сегодня очень рада приходу голубого топлива. Теперь не нужны ни дрова, ни уголь, нет мороки с необходимостью топить печи. После установки газового котла даже спичек не требуется, достаточно нажать кнопку, чтобы в большом доме стало тепло и уютно, сказал счастливый глава семейства.
По данным АО «КазТрансГаз», возможность пользоваться голубым топливом теперь есть у всех 32 тыс. жителей Аральска и 143 коммунально-бытовых предприятий. При этом национальный оператор предоставляет льготы социально незащищенным слоям населения, предоставляется рассрочка платежа, кредиты с низкой процентной ставкой на подключение и другие меры. Например, с августа по октябрь действует скидка в 45% для приобретающих печь и счетчики, которая, конечно же, пришлась по душе многим жителям города.
Спешат воспользоваться газовым благом в Аральске и различные учреждения и предприятия. Заявления на подключение уже подали 10 школ, 9 детских садов, 6 больниц, 6 домов культуры, 3 спортивные школы, туберкулезный диспансер, пожарная часть № 3, мечеть и другие организации. Хорошим стимулом стал приход природного газа и для реализации проекта по строительству завода по производству кальцинированной соды, которым вплотную занялся солевой флагман Казахстана – АО «Арал туз». Позитивно сказывается газификация и на активизации местного бизнеса, впервые выразившего готовность реализовать в районе сразу 28 различных проектов.
Между тем, как и в других райцентрах, производственной мощности построенной в Аральске АГРС достаточно и для того, чтобы обеспечить доступным топливом окрестные, а затем и отдаленные поселки. И перспектива газификации таких кызылординских сел сегодня не просто возросла, а, как выяснилось, уже в планах дальнейшей работы областного акимата и национального газового оператора, и наверняка уже в ближайшие годы они будут воплощены в жизнь.

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