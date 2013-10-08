Праздник в древнем Таразе

Общество
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Самая главная и обаятельная особенность нынешнего торжества заключалась в том, что впервые за последние 15 лет праздник вошел в каждую семью областного центра. Уже с 20 сентября начались благотворительные акции в общежитиях. К праздничным столам пригласили всех малоимущих. В каждом округе выступили с концертами жамбылские артисты. В жилом массиве Кумшагал нескольким семьям торжественно передали документы на земельные участки для индивидуального жилищного строительства. 26 сентября в городском Доме культуры 67 таразцам, отличившимся в 24 номинациях, вручили почетные дипломы и подарки: человеком года провозгласили ректора ТарГУ им. М. Х. Дулати Махметгали Сарыбекова, звания «Самый авторитетный руководитель» удостоили руководителя ТОО «Казфосфат» Мукаша Искандирова, «Щедрым человеком» признали директора ТОО «ТаразкурылысДизайн» Тимура Манашова. В номинации «Вестник чистоты» отметили 21 дворника.

Долгожданный «бал» грянул в минувшую субботу. Он начался на центральной площади грандиозным концертом, в котором выступили популярная группа «Орда» и звезда казахстанской эстрады Маржан Арапбаева. А рядом на аллее Атшабар развернулась красочная галерея: «Тараз индустриальный», «Город мас­теров», «Спортивный город», «Цветущий Тараз» – 17 тематических площадок демонстрировали достижения древнейшего города страны. Смешные клоуны и забавные ростовые куклы зазывали детишек в cтрану детства с ее конкурсами рисунков, песен, музыкальных талантов и множеством увлекательных викторин. И ни одного маленького смельчака не отпустили без подарка. Свое искусство показали музыкальные группы, самодеятельные коллективы, барды, акыны-импровизаторы. Щедрыми овациями зрители награждали исполнителей стрит-данса и брейк-данса. С удовольствием горожане и гости приобретали деревянных кукол, статуэтки, расписные чаши, войлочные юрты-шкатулки, созданные местной художницей Сауле Мусаевой. Любовались красочной цветочной композицией, созданной ландшафтными дизайнерами ТОО «Жасулан-Флора». Аплодисментами встречали на показе модной, в национальном стиле, одежды каждую модель, созданную руками студенток колледжа «Аспара».

Живейший интерес вызвала выставка артефактов, найденных во время раскопок на территории бывшего Центрального колхозного рынка и на курганах Жетитобе. Около ста экспонатов – древние монеты, медные и золотые украшения, лампы, кувшины, тарелки, фрагменты балюстрады с растительным орнаментом – убедительно «рассказывали» о высоком уровне культуры и мастерства наших предков.

Но самой вкусной «изюминкой» праздника стал стокилограммовый торт, созданный кондитерами ТОО «Эльба», «ШиринКомШарг», «Алан», кафе «Френдли бар» и ресторана «Баян Шырын». Бело-голубое чудо, украшенное гербом Тараза, завораживало, восхищало и требовало незамедлительной дегустации. И она состоялась! Двести юных сладкоежек уничтожили угощение за несколько минут. И только по счастливым мордашкам, измазанным взбитыми сливками, можно было догадаться, что торт все-таки был.

А вечером после праздничного концерта и лазерного шоу небо над центром города озарил красочный фейерверк, отбросив лиловые сумерки.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ

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