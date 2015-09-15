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Праздник в ханской ставке
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Есть нечто символичное в том, что в год образования Бокеевской, или Внутренней, орды у ее основателя хана Бокея родился сын Жангир. Это имя навсегда вошло в историю Казахстана. Годы правления Жангир-хана в корне изменили образ жизни и историю подвластного ему народа. Дальновидного и образованного правителя потомки назовут казахским Петром Первым. Политические, экономические и культурные преобразования, проведенные им в Великой степи, имели огромное значение.
Получивший европейское образование, он прекрасно владел русским, арабским, татарским и персидским языками. Был большим знатоком казахского фольклора, народных традиций и национальной культуры. Более двух веков назад школа, мечеть, казначейство, архив – все это впервые создавалось в ставке Жангира. С его именем связано развитие медицины, судопроизводства, торговли. Как свидетельствуют историки, Бокеевское ханство, входившее в состав Российской империи, сохраняло самостоятельность в решении вопросов внутреннего управления и хозяйского устройства. Это удавалось благодаря прозорливости и дипломатическому таланту хана. О нем написаны книги и сняты фильмы. А на месте ставки соз­дан музей под открытым небом. Реставрированы сохранившиеся и с документальной достоверностью построены разрушенные здания.
550-летие Казахского ханства отмечалось широко и торжественно. На праздник съехались гости из регионов нашей страны и российские соседи. Уральцы посвятили событию автопробег под названием «От города Жайык – до Ханской ставки». Маршрут автопробега, пролегая через районные центры и сельские округа, составил 550 км. На встречах с населением речь шла об огромном значении юбилейной даты, истории формирования казахской нации. В нем приняли участие ученые, историки, краеведы, артисты, музыканты, журналисты и фотокорреспонденты.
Уже самое начало их пути было символичным. Стартовав от центра культуры и искусств им. Кадыра Мырза Али, они проехали по проспекту Абулхаир-хана, улице Сырыма Датулы, проспектам Евразия и Достык – Дружба. Колонна автомашин с праздничными логотипами сделала первую остановку в Ханской роще, являющейся достопримечательностью города. Именно здесь, подняв Жангира на белой кошме, казахский народ объявил его своим ханом. Посетили участники автопробега и городище Жайык. Оно расположено неподалеку от областного центра. Археологи относят его к XIV веку. Ученые Западно-Казахстанского центра истории и археологии доказали, что древнее поселение является предтечей Уральска. То есть он был основан намного раньше, чем предполагалось прежде.
Программа празднования под названием «Елдiктiң терең тамыры» была интересной и насыщенной. Началась она с возложения цветов на пантеоне памяти. В него входят мавзолеи Жангир-хана, великого кюйши Даулеткерея, который был его двоюродным братом, и ученика хана, историка и этнографа Мухаммед-Салыка Бабаджанова. К слову, последний опубликовал немало научно-исследовательских работ по истории казахского народа, за что был удостоен официальной награды.
На международной научно-практической конференции «От истоков – до современности» обсуждались вопросы становления Казахского ханства, особенности процессов развития общества в XV–XVII веках. Ученые и краеведы анализировали применяемые методики изучения национальной истории и перспективы дальнейшего сотрудничества. Было заслушано более 20 докладов. В частности, отмечалось, что требуется более тщательное исследование структуры казахских родов, гео-графических карт, результатов археологических раскопок. Участники конференции подчеркивали, что значение 550-летия Казахского ханства выходит далеко за рамки национального исследования, так как затрагивает многие аспекты мировой истории. В том числе особенности развития кочевой цивилизации и средневековых городов. Отмечалась и важная роль западного региона в образовании Казахского ханства.
Интерес к эпохе Бокеевского ханства был всегда. И это еще раз подтвердилось во время посещения музейного комплекса. Обстановка двухвековой давности воссоздана в доме хана Жангира. В здании бывшего казначейства располагается историко-крае­ведческий музей, где собраны уникальные документы и фото­графии. Кольчуга, колчан и стрелы, упряжь, старинная домбра – экспозиции комплекса словно на машине времени переносят в XIX век. Многие экспонаты являются настоящими произведениями искусства. Но посетители отмечали, что гораздо выше их историческая ценность. Большое впечатление произвела на гостей ханская мечеть. В ее облике органично сочетаются восточный и европейский стили. И это не случайно. Жангир-хана считают евразийцем, учившим свой народ жить в мире и согласии с представителями других этносов.
Запоминающимся культурным событием стал республиканский айтыс, основной темой которого также была юбилейная дата. Захватывающе интересно прошло состязание 20 акынов из разных регионов Казахстана. Обладательницей Гран-при стала Жансая Мусина из Уральска. Аплодисментами встречали зрители и выступления айтыскеров из Астаны, Аркалыка и Кызылорды, занявших призовые места.
Театрализованное представление «Дала қызықтары» воссоздавало обстановку казахского аула и рассказывало о значимых событиях казахской истории. Юрты, несущиеся по степи всадники оставляли впечатление живого прикосновения к далекому прошлому. Состоялись спортивные состязания по национальным видам спорта и гала-концерт. Праздник удался. Он еще раз продемонстрировал единство казахстанцев, поскольку в нем принимали участие люди разных национальностей.

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