Праздник в парке городском Свежий выпуск 439 Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Собравшихся поздравила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, зачитавшая поздравление президента этой республики.

«Сабантуй» переводится с тюркских языков как «праздник плуга». Истоки его празднования уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Сабантуй – не только праздник, во время которого готовятся различные угощения и проходят народные гуляния, но и настоящее спортивное состязание. Вот и здесь молодые люди охотно участвовали в национальной борьбе кораш, хозяйки состязались в кулинарных конкурсах, а детвора играла. И все вместе они могли посмотреть большой концерт, в котором приняли участие артисты, в том числе и из Казани, а также детские творческие коллективы.



