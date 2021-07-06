Праздник в Сети

Несколько сотен самых разных мероприятий планировали провес­ти в Прииртышье в праздничные дни, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила сделать все, что было задумано. И тем не менее современный формат помог организаторам перестроиться так, чтобы не потерять праздничной атмосферы и при этом сделать мероприятия максимально информативными.

Многочисленные творческие коллективы транслируют свои концерты в Интернете, а социальные сети наполнены выступления­ми с конкурсов чтецов, викторинами, детскими рисунками и работами профессиональных художников, посвященных столице.

Библиотеки и музеи разного направления всех городов и районов Прииртышья создали многоцветную мозаику из достижений нашей республики, биографии Елбасы и его вклада в становление независимости Казахстана.

Например, Дом-музей Павла Васильева открыл книжно-документальную выставку «Елбасы – ел тірегі, абыройы, айбаты!» – «Президент – Лидер нации, опора и престиж страны!». По сути, здесь составили «портрет» Нурсултана Назарбаева и галерею событий, рождающих новую столицу Казахстана.

Посетители могут увидеть книги о Первом Президенте, копии документов, свидетельствующих о важнейших вехах истории новой столицы Казахстана: постановления, указы, стенограммы совещаний, фрагменты видео 1997 года о переносе столицы. Здесь также можно просмотреть копии исторических фотодокументов. К примеру, фотографию с торжест­венного митинга, посвященного передаче государственных символов в Акмолу, сделанную 8 ноября 1997 года, фотографию первостроителей столицы во время обсуждения 5 июня 1998 года проекта развития Астаны, снимки со встречи Первого Президента Рес­публики Казахстан Нурсултана Назарбаева с японским архитектором Кисё Курокавой.