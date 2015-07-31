Свежий выпуск Праздник в стиле фьюжн Светлана КИЛЯОГЛОВА, заместитель директора Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых, Семей

Этот праздник стал одним из крупных и многосоставных проектов музея последнего времени. Мы создали некий фьюжн, микс из сказок и произведений изобразительного искусства. «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла послужили отличным поводом поговорить со зрителем о смысле существования музея, восхититься живой природой, естеством натуры и ее отражением в искусстве, более того, поразмышлять о глубинных вопросах бытия.

Приятно удивила возрастная категория гостей, пришедших на юбилей, – от 2 лет до преклонных, и мы стремились найти путь к душе каждого. Думается, что удалось справиться с этой нелегкой задачей. Прозвучало столько теплых слов в адрес проекта, столько радости, удивления и неподдельного восторга видели мы на лицах людей, где бы они ни находились: в зале «Безумного чаепития», на мастер-классе по созданию сказочных костюмов, выставках «Реальное – Нереальное», «Звуки природы» или на концерте.

Какую активность проявили гости в интеллектуальной игре-путешествии, связавшей экспозицию музея и сказку! Как счастливы они были, фотографируясь на фоне арт-объектов, созданных сотрудниками! И здесь не важен был социальный статус или возраст, главное – стать вновь ребенком и поверить в чудеса. Художественное пространство реально-нереального мира помогало взглянуть на привычные вещи по-новому.

Путешествие начиналось от «Норы» (у входа на территорию музея), продолжалось у арт-объектов сквера, уводило через узкий коридор-«перевертыш» в зал «Безумное чаепитие». Здесь все было странно: и старинные часы, указывающие разное время суток, и зеркало, навязывающее свои образы, и пространство, сломанное с помощью черно-белых кругов и шаров, и упавшие стулья, и перевернутая посуда. А за тяжелыми портьерами демонстрировался фильм Тима Бертона, который тоже вносил некую сумасшедшинку.

Особый интерес вызвала международная фотовыставка «Звуки природы». В Зазеркалье вместе с замечательными фотохудожниками, просто художниками и не художниками вовсе мы предложили зрителям внимательно вглядеться в огромный удивительный мир, не замечаемый нами в потоке быстротекущего времени. А также совершить путешествие в параллельные миры, существующие рядом с нами, где звук обретает свой визуальный знак, образ, где вечная жизнь природы открывается с новой, неожиданной стороны. Посетители увидели работы художника, искусствоведа, автора выставок-акций Сергея Баранова (Салехард), арт-директора фотостудии New Face Андрея Пилипенко (Алматы), художника-экспозицио­нера, дизайнера Виктора Вяткина (Ташкент), художника, фотографа, педагога Николая Молодцова (Омск), графика, керамиста Сергея Ледяева (Алматы), фотолюбителя Александра Правосудова (Семей).

Запомнилась и выставка натюрморта «Реальное – Нереальное», где, с одной стороны, были репродукции картин известных мастеров – Матисса, Сезанна, Штеренберга, Стожарова, произведений городских художников Татиева и Бобровского, а с другой – изысканность живых цветов, запах свежего сыра, плавающие золотые рыбки. Зритель сам задавался вопросом и искал ответ: что ближе – реальность окружающего мира или очарование искусства?

Любителям и профессиональным фотографам был посвящен специальный конкурс. Огромное количество желающих стали участниками мастер-классов по созданию образа Алисы и героев сказки. Дети и взрослые творили с неуемной энергией и фантазией. Подарком для них стала фотосессия в залах музея. Как всегда, работал «Город мастеров». В развлекательной программе на площади музея все вместе вспоминали лучшие проекты, слушали поздравления наших друзей, присланные из городов Казахстана, России, Испании, а также создавали «Живые картины» в уличном театре, танцевали весело и задорно «джигу-дрыгу».

В праздничном концерте принимали участие танцевальные и вокальные коллективы, рок-группы города. Порадовали гостей и «живые» композиции из песка, которые проецировались на экран. Максим Супин (Семей), молодой креативный художник и дизайнер, создавал на глазах зрителей произведения в технике граффити. Поздравления гос­тей складывались в огромную шляпу Шляпника с улыбкой Чеширского кота... Был и 30-килограммовый торт, и песня, написанная специально для проекта. С днем рождения, музей!



