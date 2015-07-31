Свежий выпуск
Праздник в стиле фьюжн
Светлана КИЛЯОГЛОВА, заместитель директора Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых, Семей
Этот праздник стал одним из крупных и многосоставных проектов музея последнего времени. Мы создали некий фьюжн, микс из сказок и произведений изобразительного искусства. «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла послужили отличным поводом поговорить со зрителем о смысле существования музея, восхититься живой природой, естеством натуры и ее отражением в искусстве, более того, поразмышлять о глубинных вопросах бытия.
Приятно удивила возрастная категория гостей, пришедших на юбилей, – от 2 лет до преклонных, и мы стремились найти путь к душе каждого. Думается, что удалось справиться с этой нелегкой задачей. Прозвучало столько теплых слов в адрес проекта, столько радости, удивления и неподдельного восторга видели мы на лицах людей, где бы они ни находились: в зале «Безумного чаепития», на мастер-классе по созданию сказочных костюмов, выставках «Реальное – Нереальное», «Звуки природы» или на концерте.
Какую активность проявили гости в интеллектуальной игре-путешествии, связавшей экспозицию музея и сказку! Как счастливы они были, фотографируясь на фоне арт-объектов, созданных сотрудниками! И здесь не важен был социальный статус или возраст, главное – стать вновь ребенком и поверить в чудеса. Художественное пространство реально-нереального мира помогало взглянуть на привычные вещи по-новому.
Путешествие начиналось от «Норы» (у входа на территорию музея), продолжалось у арт-объектов сквера, уводило через узкий коридор-«перевертыш» в зал «Безумное чаепитие». Здесь все было странно: и старинные часы, указывающие разное время суток, и зеркало, навязывающее свои образы, и пространство, сломанное с помощью черно-белых кругов и шаров, и упавшие стулья, и перевернутая посуда. А за тяжелыми портьерами демонстрировался фильм Тима Бертона, который тоже вносил некую сумасшедшинку.
Особый интерес вызвала международная фотовыставка «Звуки природы». В Зазеркалье вместе с замечательными фотохудожниками, просто художниками и не художниками вовсе мы предложили зрителям внимательно вглядеться в огромный удивительный мир, не замечаемый нами в потоке быстротекущего времени. А также совершить путешествие в параллельные миры, существующие рядом с нами, где звук обретает свой визуальный знак, образ, где вечная жизнь природы открывается с новой, неожиданной стороны. Посетители увидели работы художника, искусствоведа, автора выставок-акций Сергея Баранова (Салехард), арт-директора фотостудии New Face Андрея Пилипенко (Алматы), художника-экспозицио­нера, дизайнера Виктора Вяткина (Ташкент), художника, фотографа, педагога Николая Молодцова (Омск), графика, керамиста Сергея Ледяева (Алматы), фотолюбителя Александра Правосудова (Семей).
Запомнилась и выставка натюрморта «Реальное – Нереальное», где, с одной стороны, были репродукции картин известных мастеров – Матисса, Сезанна, Штеренберга, Стожарова, произведений городских художников Татиева и Бобровского, а с другой – изысканность живых цветов, запах свежего сыра, плавающие золотые рыбки. Зритель сам задавался вопросом и искал ответ: что ближе – реальность окружающего мира или очарование искусства?
Любителям и профессиональным фотографам был посвящен специальный конкурс. Огромное количество желающих стали участниками мастер-классов по созданию образа Алисы и героев сказки. Дети и взрослые творили с неуемной энергией и фантазией. Подарком для них стала фотосессия в залах музея. Как всегда, работал «Город мастеров». В развлекательной программе на площади музея все вместе вспоминали лучшие проекты, слушали поздравления наших друзей, присланные из городов Казахстана, России, Испании, а также создавали «Живые картины» в уличном театре, танцевали весело и задорно «джигу-дрыгу».
В праздничном концерте принимали участие танцевальные и вокальные коллективы, рок-группы города. Порадовали гостей и «живые» композиции из песка, которые проецировались на экран. Максим Супин (Семей), молодой креативный художник и дизайнер, создавал на глазах зрителей произведения в технике граффити. Поздравления гос­тей складывались в огромную шляпу Шляпника с улыбкой Чеширского кота... Был и 30-килограммовый торт, и песня, написанная специально для проекта. С днем рождения, музей!

Популярное

Все
Что такое "золотой треугольник" экономики и как он влияет на рост ВВП
Казахстан входит в новую политическую систему – эксперт
Что даст децентрализация Казахстану
Почему казахстанские научные разработки в области АПК остаются невостребованными на рынке
Репортаж: Байконыр возвращается к нормальной жизни
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 апреля
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
Переходить на "умное" сельское хозяйство помогают казахстанским фермерам ученые
Санкции в отношении российских банков не влияют на казахстанские – Нацбанк РК
Необычная достопримечательность есть в городе Байконыре. Это камень
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
Нападавшего на детей с ножом мужчину задержали в Костанае
Тугжанов поздравил ученых Казахстана с профессиональным праздником
Главные события европейского футбола – обзор
Укрепление тенге объяснили в Нацбанке
Замглавы ДП Алматы ответил на обвинения устроившей самоподжог жертвы финпирамиды Mudarabah Capital
Привычка не молчать: какую роль играют общественные советы в Казахстане
Когда в товарищах согласья нет
11 апреля 2022
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты расширил Нацбанк РК
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в Нур-Султане
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной проверки войск
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы Лауры Мырзагали
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть недостачу
"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области
Водители автобусов отказались ездить по разбитым дорогам в Семее
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
11 апреля 2022
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников январских беспорядков
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядков в нескольких регионах РК
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-министра РК
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
"Оправдает доверие Президента": коллективу Минтруда представили нового руководителя
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане
Курмангазы Исказиев назначен и.о. главы "КазМунайГаза"
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
О ситуации на рынке зерна Казахстана высказались в Минсельхозе
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Восьмиклассник на авто сбил подростка в Акмолинской области
Как казахстанцы оценивают деятельность Президента Токаева – итоги соцопроса
Ножом в сердце ударила родственника жительница Аркалыка
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Где сухо – там горит
Свежий выпуск
​​​​​​​Переплетение культур
Свежий выпуск
ГМК: превратить риски в возможности
Свежий выпуск
За счастье быть мамой
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021