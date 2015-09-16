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Праздник в теплом доме
Марина ПАРХОМЕНКО
SOS-движение зародилось в нашей стране по инициативе Сары ­Алпысовны Назарбаевой. А в 2000 году в только что отстроенной "деревне" из 12 домов поселились первые жители – 31 ребенок. Сегодня в 14 домах живут 62 воспитанника в возрасте 4–18 лет из разных городов Казахстана.

Национальный директор Корпоративного фонда "SOS Детские деревни Казахстана" Батырхан Дженалаев, являвшийся первым директором "детской деревни", от всей души поблагодарил Президента, Правительство, Парламент за поддержку, оказанную SOS-движению. И выразил признательность спонсорам, ставшим за долгие годы добрыми друзьями для детей.

– 15 лет назад здесь был пустырь, – вспомнил на открытии праздника Б. Дженалаев. – А сегодня – это целая "деревня" в самом центре прекрасной Астаны. Это 14 домов, молодежные дома, социальный центр, всевозможные социальные проекты. Но главный результат – это дети, которые вырос­ли и стали настоящими гражданами своей страны.

По словам директора "Детской деревни Астаны" Зауреш Арыстановой, самый главный успех всего коллектива заключается в том, что из стен "деревни" выходят социально адаптированные выпускники. Все получают образование, а каждый пятый – высшее, 19 девушек и парней создали собственные семьи и уже родили 22 детей.

Но в "деревне" оказывают помощь не только детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, но и тем, кто проживает в семьях группы риска. К примеру, в социальном проекте по укреплению семьи идет работа с малообеспеченными семьями, в которых воспитываются 252 ребенка. Родителям оказывают психологическую поддержку, юридическую, педагогическую и, конечно, материальную. А дети посещают коррекционный центр "деревни", готовясь к школе. Результат проекта, поддержанного фондом "Самрук-Казына" и столичным акиматом, впечатляет – 98% детей остаются в своих семьях.

На празднике много говорили о достижениях. А выпускники пришли в "деревню", до сих пор остающую­ся для них родной, чтобы выразить слова благодарности мамам, педагогам.

– Я была в числе первых воспитанников, – рассказывает Алла Клейн. – Время было интересное: столица только строилась, и к ней, как и к нашей "деревне", было приковано внимание всей страны. Мы видели только доброе отношение к себе, чувствовали заботу, видели пример того, как хорошо жить семьей. А теперь у меня есть своя семья: дочь Алина, у которой есть самое главное – мама и папа, а остальное все приложится. В этот праздничный день я желаю, чтобы дети "деревни" были счастливыми, а их мамам – большого терпения и здоровья.
Гости, воспитанники "деревни" возложили цветы к памятнику австрийскому социальному педагогу, автору и создателю "детских SOS-деревень" Герману Гмайнеру, а затем начался праздник. В его программе действовали творческие площадки: "Волшебная сказка", "Город мастеров", "Американский футбол", "Кулинарный театр". И не обошлось без флэшмоба подростков, а также угощений для гостей и детей "деревни".

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