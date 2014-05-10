Праздник Великой Победы

В церемонии приняли участие ветераны войны и труда, руководители государственных органов, представители дипломатического корпуса. Кроме того, почтить память казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и поздравить ветеранов, которые на фронтах и в тылу ковали победу, пришли жители и гости столицы.

Гирлянду славы к Вечному огню у подножия монумента «Отан қорғаушылар» Глава государства возложил под сопровождение духового оркестра Службы государственной охраны Республики Казахстан, после чего была объявлена минута молчания.

Перед Президентом – Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Казахстана и ветеранами войны торжественным маршем прошла рота Почетного караула Службы государственной охраны РК.

После церемонии Нурсултан ­Назарбаев в палаточном городке побеседовал с ветеранами, поздравил их и всех казахстанцев с Днем Победы.

– День Победы – величайший праздник. Благодаря нашим отцам и дедам мы сегодня живем под мирным небом, строим сильное государство и с уверенностью смотрим в будущее. Более миллиона восьмисот тысяч сынов и дочерей нашей земли сражалось в боях. Миллионы работали, отдавая все для фронта, все для Победы, – напомнил Глава государства, подчеркнув, что ветераны дороги не только своим ратным подвигом, но и жизненным примером.

Президент призвал всегда помнить День Победы, который тесно связан с такими понятия­ми, как дружба, мужество и братство.

Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на то, что государство создает необходимые условия и оказывает социальную поддержку участникам войны и труженикам тыла.

– Следует ценить, уважать и учиться у них мужеству, трудолюбию и единству. Пусть они будут с нами, чтобы мы могли вместе с ними отпраздновать в следующем году 70-летие Победы, – сказал Глава государства и пожелал ветеранам, а также всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над нашей страной.

Цветы к Вечному огню возложили также сами ветераны, для которых день 9 Мая – праздник совершенно особенный. По данным акимата Астаны, сегодня в столице проживают 258 ветеранов Великой Отечественной войны, и прак­тически все они собрались в этот день на площади, улыбаю­щиеся, бодрые, в тяжелых от орденов и медалей пиджаках.

– Поздравляю Казахстан с Днем Великой Победы, хочу пожелать всем жить в спокойное время, в хорошее время, в дружное время. Хочу пожелать молодежи, чтобы не забывала о том, как важно помогать друг другу, чтобы построить лучшую жизнь в своей стране, – отметил Рзагул Байкешев, ветеран, ушедший на фронт в возрасте семнадцати с половиной лет и прошедший всю войну.

Самый первый День Победы свидетели этого исторического момента вспоминают по-разному, ведь одних он застал вдали от дома, когда даже не было возможности по-настоящему отпраздновать это событие, других – в госпиталях, третьих – за тяжелым трудом. Но в каж­дом воспоминании есть то, что 9 мая 1945 года чувствовали все победители – невыразимая радость от того, что этот долгож­данный день, день окончания войны, настал.

– Я был подростком, когда шла война, но хорошо помню, как провожал на фронт своих трех братьев, один из которых не вернулся, как мы трудились и, конечно, помню, как все выходили на улицы, когда было объявлено, что мы победили, – поделился воспоминаниями труженик тыла Василий Баев. Он также поздравил казахстанцев с большим праздником и пожелал, чтобы история Великой Отечественной войны никогда не была забыта и никогда больше не повторилась.

Девятого мая на площади у монумента «Отан қорғаушылар» собрались тысячи людей, которые пришли, чтобы сказать «спасибо» ветеранам за Победу и вместе отметить ее очередную годовщину. Близ монумента был разбит настоящий палаточный городок, где звучали песни военных лет, изображались сценки из фронтовой жизни – словом, организаторы гуляний сделали все для того, чтобы жители и гости столицы смогли окунуться в светлую атмосферу праздника.

Юлия МАГЕР, yu.mager@kazpravda.kz