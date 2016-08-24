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​Праздник Великой степи
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В ходе праздника в Баянаульском районе презентовали культурно-гостиничный комплекс «Ескелді», посвященный этнографу, историку и философу Машхуру Жусупу Копееву. Это сооружение возведено рядом с его мавзолеем, который давно стал местом поклонения. Он включает в себя двухэтажное здание, в котором расположены гостиничные номера класса «люкс» и «полулюкс» на 40 человек, столовая и мемориальный музей Машхура Жусупа Копеева. В музее два экспозиционных зала – картинная галерея и зал, где представлено богатое наследие казахского историка и философа. Спонсор строительства комплекса – ассоциация «KAZENERGY», а стоимость проекта около 30 млн тенге.

Открывая торжественную церемонию, аким области Булат Бакауов сказал:

– Машхур Жусуп Копеев и его богатое литературное наследие – величайшая духовная сокровищница казахского народа. Мы будем и дальше развивать мемориальный комплекс Машхура Жусупа Копеева.

...Эта презентация стала как бы прологом праздника, который продолжился не менее знаковым событием: в Павлодаре открыли памятник выдающемуся казахскому батыру Малайсары-тархану. Он один из талантливых полководцев, искусный дипломат Среднего жуза. Родился на территории Павлодарской области, соратник Богенбая, Кабанбая, Райымбека, Баян-батыра и Наурызбая... В церемонии открытия памятника приняли участие руководство области, президент общественного фонда «Малайсары-тархан» Тито Сыздыков, первый казахский космонавт Тохтар Аубакиров и другие почетные гости.

Автор памятной композиции – скульп­тор Болат Кусаинов. Сама скульптура представляет собой единую композицию из нескольких архитектурных элементов. Первый уровень основания – лестница из четырех ступеней, второй – трехступенчатый постамент 4,4 м, третий – медный всадник высотой 5 м. Материалом для памятника стал полированный гранитный камень Куртинского месторождения.

Не обошлось в праздник и без народного гулянья. В сельской зоне областного центра, на его луговой пойме, рядом с новым уникальным автодорожным мостом через Иртыш (межгосударственная магистраль Астана – Павлодар – Усть-Каменогорск – граница Российской Федерации) раскинулся настоящий аул из 43 юрт. По соседству с ними ремесленники и торговцы предлагали изделия в национальном стиле, тут же были представлены блюда казахской кухни, игры и состязания наездников и беркутчи, аттракционы. У собравшихся, а в фестивале участвовали 10 районов и 3 города области, Астана и Алматы, а также представители Монголии, Кыргызстана и России, была уникальная возможность окунуться в историю, культуру и быт кочевников: увидеть древних воинов, мастерство ремесленников, услышать песни акынов и этномузыкальные композиции, посмотреть на ловкость участников национальных игр, на гордых ловчих птиц и на многое другое, чем была славна Великая степь.

Также в рамках фестиваля прошли чемпионат стригалей овец на приз «Золотые ножницы», конкурс «Үкілі кәмшат, бүрмелі көйлек» (fashion-show «Назад к истокам» театра костюма «Арлан» и танцевального коллектива «Томирис»), концерты исполнителей традиционной музыки (ән-күй) и эпических песен «Ереуіл атқа ер салмай...» (жыр-терме).

А какой праздник без байги? Эти увлекательные заезды на лошадях представил ипподром «Құлагер».

Завершился фестиваль «Ұлы Дала Елі» на центральной набережной Павлодара, где состоялся большой гала-концерт с праздничным фейерверком.

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