Праздник «восьмого континента»

Светлана Абенова
Жители островного государства в Индийском океане весьма дружелюбны и приятны в общении. Сказанное в одинаковой мере относится и к членам официальной делегации, и к артистам, демонстрировавшим на сцене амфитеатра самобытное малагасийское творчество.

Лично мне показалось, что первых несколько стесняют надетые по торжественному случаю деловые костюмы. Вторые же, босоногие, напротив, очень органично чувствовали себя в национальной одежде, изготовленной из прочного волокна пальмы рафии. Представительницы прекрасной половины человечества щеголяли на празднике в симпатичных платьицах из грубо обработанного натурального шелка.

Под ритмичную малагасийскую музыку зрители пританцовывали с явным удовольствием. Как выяснилось, чудные мелодии издает валиха – самобытный щипковый инструмент из ствола бамбука с натянутыми вдоль него струнами.

«Восьмой континент», так еще называют Мадагаскар, больше известен как производитель кофе, специй и ванили. Однако вице-министр по делам молодежи и спорта страны Роберт Рандрианирина, выйдя на сцену после того, как прозвучали государственные гимны Казахстана и Мадагаскара, говорил не об этом, его выступление соответствовало заявленной тематике – возобновляемым источникам энергии.

Роберт Рандрианирина, в частности, рассказал о том, что в большинстве регионов островного государства солнце светит 2 800 часов в год. По его словам, потенциал как солнечной, так и ветряной энергии здесь очень высок. Поэтому у малагасийцев большие планы относительно «зеленых» технологий. Пока же Мадагаскар в большей степени использует гидроэнергетику.



– У нас большой потенциал, но мы также возлагаем большие надежды на Казахстан, – отметил координатор павильона Мадагаскара Рутси Ратсимбарисон.

И это понятно, поскольку лишь пятая часть населения страны живет с электричеством. Рутси Ратсимбарисон поведала журналистам также о том, что Мадагаскар только-только начинает развивать «зеленые» технологии. Жители острова уже начинают пользоваться ветровыми установками и солнечными панелями. По ее словам, участие в ЭКСПО-2017 для малагасийцев – в первую очередь это возможность получить опыт в данной сфере.

Одно из самых приоритетных направлений возобновляемой энергетики страны – производство биогаза. Ведь здесь, как и во многих других государствах мира, остро стоит проблема управления твердобытовыми отходами.

...Оказавшись в павильоне Мадагаскара, с головой погружаешься в созерцание национального колорита большой и красивой страны – родины загадочных лемуров, к которым малагасийцы, верящие в переселение душ, относятся очень трепетно.

В павильоне страны можно увидеть и даже потрогать руками посуду из коровьего рога, сумочки из крокодиловой и змеиной кожи, а также национальную одежду. Гиды с удовольствием расскажут и покажут посетителям, какой из 18 народностей, проживающих на острове, принадлежит тот или иной экспонат выставки. 

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