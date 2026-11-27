фото пресс-службы акимата Астаны

Пятьдесят девять детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет представили на конкурс более 70 произведений на казахском и русском языках. Для многих из них это был первый серьезный шаг в большую литературу.

Конкурс прошел в поддержку инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по формированию читающей нации. Его цель – развивать культуру чтения, раскрывать творческий потенциал талантливых детей и поддерживать новое поколение отечественных авторов.

Юные писатели представили жюри свои рассказы, сказки и стихотворения, отличающиеся непосредственностью взгляда на окружающий мир. Ребята писали о любви к родной земле, дружбе и семейных взаимоотношениях, об исторической памяти и защите природы, словом, обо всем, что волнует их сверстников.

Конкурс дал детям возможность почувствовать себя полноправными участниками творческого процесса: придумать сюжет и героев, найти свой стиль, вынести текст на суд широкой аудитории. В этом, пожалуй, и состоит его главная идея – переход от культуры чтения к культуре созидания. Ребенок, который сегодня открывает мир чужих книг, завтра может написать свою и вдохновить новых читателей.

Среди почетных гостей торжественной церемонии были представители государственных органов, литературного сообщества, организаторы и парт­неры конкурса.

Творческое состязание проходило в двух возрастных категориях: 7–10 и 11–15 лет. В каждой определили обладателей трех призовых мест. Победители получили дипломы, кубки и денежные премии: 300 тыс. тенге за первое место, 200 тыс. – за второе и 100 тыс. – за третье.

В младшей категории (7–10 лет) I мес­то заняла Асылым Кайрат («Менің алғашқы кітабым»), II место – Руана Шмалиева («Мой друг, который живет под кроватью»), III место – Шерхан Асанов («Менің сүйікті ақ әжем»).

В старшей категории (11–15 лет) победительницей стала Аружан Касимова с книгой «Растение добра», II место заняла Тогжан Кайырбай («Тень прошлого. Свет и тьма»), III место – Ислам Жумахан («Менің отбасым»).

Еще 15 юных авторов стали победителями специальных номинаций за литературное мастерство, оригинальность замысла, глубину содержания и индивидуальные творческие достижения. Лауреаты получили дипломы и денежные премии.

Без наград не остался никто: всем 59 участникам были вручены именные сертификаты и памятные подарки в знак признания их творческого труда.

Организаторы видят в конкурсе основу для долгосрочной работы с начинающими авторами. В будущем «Менің алғашқы кітабым» может выйти за пределы столицы и объединить талантливых детей из разных регионов Казахстана.

Возможно, среди этих 59 ребят уже есть будущие известные писатели. Свой путь в литературу каждый из них начал с самого важного – с желания рассказать собственную историю.