Празднику – быть!

…Наурыз уже на пороге, но злая Зима не хочет уходить, и теперь главной героине – Малышке – нужна помощь, чтобы спасти праздник.

Шоу ростовых кукол «Наурыз – думан» в постановке Мейрим Аргимбае­вой не оставляет равнодушными не только детей, но и взрослых. Динамичный сюжет, яркие костюмы, световые эффекты, доброжелательность актеров, а также небольшие видео о традициях праздника увлекли всех.

Главный режиссер театра Айжан Салаева отмечает, что постановка поя­вилась в репертуаре в прошлом году. Спектакль всегда собирает полный зал. Перед представлением детей развлекают активными играми и танцами: они перетягивали канат, имитировали скачки на конях, пытались двигаться в стиле народных казахских танцев. Девушка в образе Весны кружилась, словно лесная фея. За ней движения охотно повторяли девочки, а за дедушкой Кыдыром-ата – мальчики.

Моему брату шесть лет. Я стараюсь рассказывать ему о том, что происходит вокруг. И обычно он невнимателен к словам. А вот в театре рассказы Кыдыра-ата о верблюдах, национальных казахских блюдах и играх он слушал не отрываясь.

Навеселившись и немного устав, детки отправляются в путешествие с Малышкой. По сюжету главная героиня должна отогреть сердце Зимы-злодейки и отпраздновать Наурыз. В этом ей помогают зрители и Кыдыр-ата. Они стараются помочь Малышке пройти испытания, к примеру, спеть вместе с ней колыбельную песню и ответить на вопросы: из чего готовят наурыз-коже, какие обряды сопровождают праздник?

Дети, как известно, не слишком терпеливы, зато непосредственны и щедры на эмоции. На протяжении всего шоу тут и там слышались восторженные возгласы: «Вау!», «Ничего себе!», «Красота!». Юные зрители с удовольствием угадывали героев на сцене, среди которых оказались заяц и мышь, кабан и бык, обезьяна, тигр, коза.

Разумеется, финал постановки оказался счастливым – праздник, несмотря на все козни старухи Жезтырнак, все-таки состоялся. Дети покидали театр с улыбкой и осознанием того, что Наурыз – это всегда радость и веселье, весна и тепло, а встречать замечательный праздник лучше всего с друзьями.