Празднование дня рождения замдиректора завода прервали полицейские в Атбасаре
Айдана Демесинова
Сотрудники Линейного управления полиции на станции Нур-Султан, совместно с сотрудниками ЛоП на станции Атбасар, прервали празднование дня рождения во время карантина. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
По словам Кобландина, 24 ноября при проверке было установлено, что в одной из столовой на территории Атбасарского электровозного завода филиала ТОО "Камкор-Локомотив" группа людей праздновала день рождения заместителя директора АЭРЗ.
Поздравить именинника пришли 17 человек, в том числе глава вышеуказанного предприятия.
Отмечается, что гости находились за застольем с употреблением алкогольных напитков. Веселье было прервано.
"В настоящее время материал по данному факту передан в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте для привлечения к административной ответственности данных лиц. Кроме того, владельцы столовой, позволившие во время карантина организовать день рождения, будут наказаны за игнорирование требований Главного государственного санитарного врача страны, а также за нарушение Постановления Главного Государственного санитарного врача Акмолинской области от 10 ноября "Об ужесточении ограничительных карантинных мер по распространению вирусной инфекции "СOVID-19" на территории Акмолинской области", - сказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте.
В пресс-службе отметили, что с начала года транспортные полицейские на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны выявили более 39 000 граждан за административные правонарушения, из которых за нарушение карантинных мер - 242 лица.