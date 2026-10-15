Преамбула Конституции: от общих ценностей – к повседневной жизни

Статьи,Основной закон
Николай Турецкий, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации, член Научно-консультативного совета при Конституционном суде РК

Новая Конституция вступила в силу первого июля. В августе состоялись выборы в Курултай. Вслед за этим был сформирован новый состав Правительства, состоялись назначения судей Конституционного суда, утвержден состав Қазақстан Халық Кеңесі. Эти события создали организационную основу нового этапа развития страны.

фото из архива «КП»

Теперь особое значение приобре­тает последовательное воплощение конституционных положений в деятельности гос­органов и повседневной жизни общества. На мой взгляд, осмыс­ление этой задачи следует начинать с Преамбулы, в которой нашли отражение основополагающие ценности и цели нашего общего движения вперед.

Значение вступительной части Конституции выходит далеко за рамки торжественного предис­ловия. Преамбула раскрывает, во имя чего принимается Основной­ закон, что объединяет граждан и какие ориентиры должны определять дальнейшее развитие государства. В ней соединяются историческая память, осмысление настоящего и ответственность за будущее. Через эти положения раскрывается общий смысл конституционного устройства: служение человеку, сохранение государственности, укрепление общественного согласия и создание условий для созидательного труда.

Известный американский правовед Джозеф Стори в «Комментариях к Конституции США» называл преамбулу закона «ключом к пониманию замысла его создателей». Эта мысль помогает понять, почему к небольшому вступительному тексту необходимо обращаться при обсуждении самых разных общественных вопросов. Преамбула раскрывает цели принятия Основного закона, задает направление для осмысления конституционных норм, позволяет увидеть их взаи­мосвязь и общее назначение.

При этом ее положения следует рассматривать в контексте всей Конституции. Они не заменяют конкретных правил, полномочий и процедур, но помогают понимать их назначение. Принцип справедливости не освобож­дает от соблюдения закона, а защита государственных интересов не снимает обязанности уважать права человека. Такое согласованное понимание всех конституционных ценностей позволяет обеспечить обоснованность решений и сохранить доверие граждан.

Первые слова – «Мы, единый народ Казахстана» – определяют, от чьего имени принимается Конституция. В них отражено единство граждан, связанных одной страной, общей судьбой и ответственностью за ее развитие. Народ выступает создателем конституционных основ развития государства. Поэтому Основной закон имеет непосредственное отношение к каждому гражданину, независимо от его возраста, профессии, жизненного опыта и прочего.

Единство предполагает уважение к культурным традициям, взглядам и особенностям каждого человека. У граждан могут быть разные мнения о путях решения конкретных проблем, но общая заинтересованность в благополучии Казахстана соз­дает основу для диалога. Когда человек видит уважение к свое­му достоинству и реальную возможность быть полезным своим согражданам, укрепляется его чувство сопричастности к общему делу созидания будущего страны.

Слова об укреплении государственности на исконно казахской земле и сохранении преемственности тысячелетней истории Великой степи подчеркивают связь современного Казахстана с его историческим прошлым. Независимое государство является закономерным результатом многовекового исторического пути народа, развития его культуры, языка, сохранения традиций, опыта общественного устройства­ и стремления самостоятельно определять свою судьбу с уважением к прошлому и открытостью к будущему.

Закрепление унитарного устройства государства, неприкосновенности границ и территориальной целостности отра­жает общую волю сохранять Казахстан единым. Наша страна занимает девятое место в мире по площади, что является одним из показателей ее территориального масштаба. Каждый регион является неотъемлемой частью единого Казахстана, а его территория – пространством для жизни и развития всех граждан. Забота как о приграничном селе, районном центре, так и о крупном городе служит укреплению общей государственности.

Особое место занимает сочетание идеи Справедливого Казах­стана с принципом «Закон и Порядок». Справедливость должна находить выражение в государственных решениях, а законность – обеспечивать единые и понятные для всех правила. Общество ожидает от государства равного отношения, добросовестного исполнения обязанностей, доступности гос­услуг и обоснованности решений, затрагивающих права и законные интересы человека и гражданина.

В повседневной жизни действие данного принципа проявляется в конкретных ситуациях. Получил ли гражданин понятный ответ на свое обращение? Прозрачно ли распределена государственная помощь? Соблюдаются ли установленные правила всеми участниками общественных отношений? Именно с таких повседневных действий начинается уважение к закону как со стороны граждан, так и со стороны должностных лиц.

Положение о неукоснительном соблюдении прав и свобод человека и гражданина придает Преамбуле особую значимость. За юридическими терминами стоят безопасность семьи, уважение к человеческому достоинству, возможность защищать свои интересы,­ в том числе в интернет-­пространстве. Особенно важно обеспечить защиту людей, которым трудно самостоятельно преодолеть сложные жизненные обстоятельства или отстоять свои права.

Внимательное рассмотрение жалобы, доступное объяснение принятого решения, соблюдение установленных сроков и возможность обжалования имеют большое общественное значение. Именно через такие действия гражданин ощущает, что конституционные гарантии работают в повседневной жизни.

Единство и солидарность, меж­этническое и межконфессиональное согласие образуют следующую важнейшую смысловую линию Преамбулы. Единство народа проявляется в общей ответственности за судьбу страны; солидарность – в готовности поддерживать друг друга; согласие требует уважения к этническим и религиозным особенностям людей, ответственного отношения к слову, неприятия унижения и вражды.

Солидарность необходима и в повседневной жизни: она выражается в поддержке пожилого соседа, внимании к ребенку, участии в благотворительных и добровольческих инициативах (например, «Таза Қазақстан»). Государственная политика, в свою очередь, должна быть направлена на укрепление взаимного доверия. Согласие приобретает устойчивость, когда каждый чувствует свою защищенность и принадлежность к единому народу.

Признание ценности культуры и образования, науки и инноваций определяет важнейшие направления развития Казахстана.­ Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными 10 апреля­ подчеркнул: «В Преамбуле Основного закона впервые сформулирован четкий ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций». Эта формулировка раскрывает значимость данных сфер для долгосрочного развития страны.

Практическое воплощение такого ориентира предполагает уважение к учителю и исследователю, качество обучения, поддержку творчества, честную научную работу и востребованность полезных разработок. Поэтому оценивать развитие следует и по тому, какие возможности получает ребенок, насколько востребован талант и как новые знания улучшают жизнь общества.

Немецкий ученый-конституционалист Петер Хэберле, рассматривая связь Конституции с культурой народа, характеризовал ее как «зеркало его культурного наследия и основание его надежд». Эта мысль особенно созвучна Преамбуле Конституции Казахстана, обращенной одновременно к исторической преемственности и созидательному будущему. Конституционные ценности обретают прочность, когда становятся частью культуры общества.

Признание необходимости бережного отношения к природе связывает развитие страны с сохранением условий для жизни. Экологическая культура проявляется в чистоте двора, экономном­ использовании воды, сохранении деревьев, добросовестном соблюдении природоохранных требований.

Стремление к миру и дружбе со всеми странами выражает открытый и миролюбивый характер конституционного выбора. Мир создает условия для безопасной жизни, образования, торговли, научного и культурного сотрудничества. В обращении 29 августа Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Стремление к миру и дружбе со всеми государствами, закреп­ленное в Преамбуле новой Конституции, остается незыблемым принципом внешней политики Казахстана». В этой позиции сочетаются интересы нашей страны и ответственное участие в международной жизни.

Завершающий ценностный ориентир – высокая ответственность перед будущими поколениями – объединяет все предыдущие положения. Он побуждает оценивать принимаемые решения не только с точки зрения ближайших результатов, но и их долгосрочных последствий. Какую природу, какие знания, общественные отношения и государственные институты мы передадим детям? Сохранятся ли возможности для их свободного и достойного развития? Подобные вопросы должны сопровождать общественное обсуждение решений, в том числе в социальных сетях. Забота о будущем начинается с качества сегодняшнего труда и способности видеть последствия своих решений.

Слова о принятии Конституции как Основного закона завершают Преамбулу общим обязательством следовать избранным ориентирам. Для нового этапа развития Казахстана принципиально важно, чтобы они последовательно отражались в законах, государственных программах, управленческих решениях, а также учитывались в процессе непрерывного диалога государства с гражданами.

По моему убеждению, именно претворение положений Преамбулы в жизнь должно стать одним из главных содержательных ориентиров дальнейшей реализации Конституции. Обновленные институты получают возможность подтвердить свою состоятельность конкретными результатами, а граждане – укреплять страну ответственным участием в общих делах. Тогда смысл слов «Мы, единый народ Казахстана» раскрывается наиболее полно – как осознанная готовность вмес­те сохранять государственность, утверждать справедливость и создавать достойное будущее.

#конституция #мнения #Основной закон

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