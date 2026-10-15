Преамбула Конституции: от общих ценностей – к повседневной жизни
Николай Турецкий, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации, член Научно-консультативного совета при Конституционном суде РК
Новая Конституция вступила в силу первого июля. В августе состоялись выборы в Курултай. Вслед за этим был сформирован новый состав Правительства, состоялись назначения судей Конституционного суда, утвержден состав Қазақстан Халық Кеңесі. Эти события создали организационную основу нового этапа развития страны.