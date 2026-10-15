Теперь особое значение приобре­тает последовательное воплощение конституционных положений в деятельности гос­органов и повседневной жизни общества. На мой взгляд, осмыс­ление этой задачи следует начинать с Преамбулы, в которой нашли отражение основополагающие ценности и цели нашего общего движения вперед.

Значение вступительной части Конституции выходит далеко за рамки торжественного предис­ловия. Преамбула раскрывает, во имя чего принимается Основной­ закон, что объединяет граждан и какие ориентиры должны определять дальнейшее развитие государства. В ней соединяются историческая память, осмысление настоящего и ответственность за будущее. Через эти положения раскрывается общий смысл конституционного устройства: служение человеку, сохранение государственности, укрепление общественного согласия и создание условий для созидательного труда.

Известный американский правовед Джозеф Стори в «Комментариях к Конституции США» называл преамбулу закона «ключом к пониманию замысла его создателей». Эта мысль помогает понять, почему к небольшому вступительному тексту необходимо обращаться при обсуждении самых разных общественных вопросов. Преамбула раскрывает цели принятия Основного закона, задает направление для осмысления конституционных норм, позволяет увидеть их взаи­мосвязь и общее назначение.

При этом ее положения следует рассматривать в контексте всей Конституции. Они не заменяют конкретных правил, полномочий и процедур, но помогают понимать их назначение. Принцип справедливости не освобож­дает от соблюдения закона, а защита государственных интересов не снимает обязанности уважать права человека. Такое согласованное понимание всех конституционных ценностей позволяет обеспечить обоснованность решений и сохранить доверие граждан.

Первые слова – «Мы, единый народ Казахстана» – определяют, от чьего имени принимается Конституция. В них отражено единство граждан, связанных одной страной, общей судьбой и ответственностью за ее развитие. Народ выступает создателем конституционных основ развития государства. Поэтому Основной закон имеет непосредственное отношение к каждому гражданину, независимо от его возраста, профессии, жизненного опыта и прочего.

Единство предполагает уважение к культурным традициям, взглядам и особенностям каждого человека. У граждан могут быть разные мнения о путях решения конкретных проблем, но общая заинтересованность в благополучии Казахстана соз­дает основу для диалога. Когда человек видит уважение к свое­му достоинству и реальную возможность быть полезным своим согражданам, укрепляется его чувство сопричастности к общему делу созидания будущего страны.

Слова об укреплении государственности на исконно казахской земле и сохранении преемственности тысячелетней истории Великой степи подчеркивают связь современного Казахстана с его историческим прошлым. Независимое государство является закономерным результатом многовекового исторического пути народа, развития его культуры, языка, сохранения традиций, опыта общественного устройства­ и стремления самостоятельно определять свою судьбу с уважением к прошлому и открытостью к будущему.

Закрепление унитарного устройства государства, неприкосновенности границ и территориальной целостности отра­жает общую волю сохранять Казахстан единым. Наша страна занимает девятое место в мире по площади, что является одним из показателей ее территориального масштаба. Каждый регион является неотъемлемой частью единого Казахстана, а его территория – пространством для жизни и развития всех граждан. Забота как о приграничном селе, районном центре, так и о крупном городе служит укреплению общей государственности.

Особое место занимает сочетание идеи Справедливого Казах­стана с принципом «Закон и Порядок». Справедливость должна находить выражение в государственных решениях, а законность – обеспечивать единые и понятные для всех правила. Общество ожидает от государства равного отношения, добросовестного исполнения обязанностей, доступности гос­услуг и обоснованности решений, затрагивающих права и законные интересы человека и гражданина.

В повседневной жизни действие данного принципа проявляется в конкретных ситуациях. Получил ли гражданин понятный ответ на свое обращение? Прозрачно ли распределена государственная помощь? Соблюдаются ли установленные правила всеми участниками общественных отношений? Именно с таких повседневных действий начинается уважение к закону как со стороны граждан, так и со стороны должностных лиц.

Положение о неукоснительном соблюдении прав и свобод человека и гражданина придает Преамбуле особую значимость. За юридическими терминами стоят безопасность семьи, уважение к человеческому достоинству, возможность защищать свои интересы,­ в том числе в интернет-­пространстве. Особенно важно обеспечить защиту людей, которым трудно самостоятельно преодолеть сложные жизненные обстоятельства или отстоять свои права.

Внимательное рассмотрение жалобы, доступное объяснение принятого решения, соблюдение установленных сроков и возможность обжалования имеют большое общественное значение. Именно через такие действия гражданин ощущает, что конституционные гарантии работают в повседневной жизни.

Единство и солидарность, меж­этническое и межконфессиональное согласие образуют следующую важнейшую смысловую линию Преамбулы. Единство народа проявляется в общей ответственности за судьбу страны; солидарность – в готовности поддерживать друг друга; согласие требует уважения к этническим и религиозным особенностям людей, ответственного отношения к слову, неприятия унижения и вражды.

Солидарность необходима и в повседневной жизни: она выражается в поддержке пожилого соседа, внимании к ребенку, участии в благотворительных и добровольческих инициативах (например, «Таза Қазақстан»). Государственная политика, в свою очередь, должна быть направлена на укрепление взаимного доверия. Согласие приобретает устойчивость, когда каждый чувствует свою защищенность и принадлежность к единому народу.

Признание ценности культуры и образования, науки и инноваций определяет важнейшие направления развития Казахстана.­ Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными 10 апреля­ подчеркнул: «В Преамбуле Основного закона впервые сформулирован четкий ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций». Эта формулировка раскрывает значимость данных сфер для долгосрочного развития страны.

Практическое воплощение такого ориентира предполагает уважение к учителю и исследователю, качество обучения, поддержку творчества, честную научную работу и востребованность полезных разработок. Поэтому оценивать развитие следует и по тому, какие возможности получает ребенок, насколько востребован талант и как новые знания улучшают жизнь общества.

Немецкий ученый-конституционалист Петер Хэберле, рассматривая связь Конституции с культурой народа, характеризовал ее как «зеркало его культурного наследия и основание его надежд». Эта мысль особенно созвучна Преамбуле Конституции Казахстана, обращенной одновременно к исторической преемственности и созидательному будущему. Конституционные ценности обретают прочность, когда становятся частью культуры общества.

Признание необходимости бережного отношения к природе связывает развитие страны с сохранением условий для жизни. Экологическая культура проявляется в чистоте двора, экономном­ использовании воды, сохранении деревьев, добросовестном соблюдении природоохранных требований.

Стремление к миру и дружбе со всеми странами выражает открытый и миролюбивый характер конституционного выбора. Мир создает условия для безопасной жизни, образования, торговли, научного и культурного сотрудничества. В обращении 29 августа Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Стремление к миру и дружбе со всеми государствами, закреп­ленное в Преамбуле новой Конституции, остается незыблемым принципом внешней политики Казахстана». В этой позиции сочетаются интересы нашей страны и ответственное участие в международной жизни.

Завершающий ценностный ориентир – высокая ответственность перед будущими поколениями – объединяет все предыдущие положения. Он побуждает оценивать принимаемые решения не только с точки зрения ближайших результатов, но и их долгосрочных последствий. Какую природу, какие знания, общественные отношения и государственные институты мы передадим детям? Сохранятся ли возможности для их свободного и достойного развития? Подобные вопросы должны сопровождать общественное обсуждение решений, в том числе в социальных сетях. Забота о будущем начинается с качества сегодняшнего труда и способности видеть последствия своих решений.

Слова о принятии Конституции как Основного закона завершают Преамбулу общим обязательством следовать избранным ориентирам. Для нового этапа развития Казахстана принципиально важно, чтобы они последовательно отражались в законах, государственных программах, управленческих решениях, а также учитывались в процессе непрерывного диалога государства с гражданами.

По моему убеждению, именно претворение положений Преамбулы в жизнь должно стать одним из главных содержательных ориентиров дальнейшей реализации Конституции. Обновленные институты получают возможность подтвердить свою состоятельность конкретными результатами, а граждане – укреплять страну ответственным участием в общих делах. Тогда смысл слов «Мы, единый народ Казахстана» раскрывается наиболее полно – как осознанная готовность вмес­те сохранять государственность, утверждать справедливость и создавать достойное будущее.