В первую очередь реализации этого высокотехнологичного проекта войдут наземная инфраструктура космической системы дистанционного зондирования земли (КС ДЗЗ), наземный сегмент системы высокоточной спутниковой навигации (СВСН), специальные конструкторские и технологические бюро с опытным производством, а также сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов. Увидеть четкие очертания будущего космического кластера смогли участники пресс-тура, организованного Аэрокосмическим комитетом (Казкосмос) МИР РК.

С точностью до миллиметра

Экскурсия на территорию комплекса началась с презентации, которую провел и. о. президента АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Марат Нургужин. Постановлением Правительства РК компания определена национальным оператором ДЗЗ и СВСН, отметил он. Космическая система дистанционного зондирования Земли функционирует с 2015 года, и на сегодня казахстанскими спутниками ДЗЗ отснято более 200 млн кв. км территорий по всему миру. Далекие, казалось бы, простому обывателю космические технологии на самом деле очень близки к его весьма земным потребностям. Взгляд из космоса и последующее детальное изучение картограмм позволяют проводить мониторинг и контроль экологического состояния территорий в районах добычи, переработки, транспортировки нефти, вовремя распознавать очаги лесных и степных пожаров.

С помощью отснятого материала можно контролировать возникновение и других чрезвычайных ситуаций, вести наблюдение за состоянием посевов сельскохозяйственных культур, дать прогноз урожайности на осень. Ну и само собой без данных со спутников не обходится процесс создания топографических карт, земельных и градостроительных кадастров, учет водных и лесных ресурсов. Все эти данные в космическом пространстве добывают оптические аппараты KazEOSat-1 и KazEOSat-2. Пространственное разрешение первого составляет 1 м, второй по сравнению с ним «несколько близорук» – 6,5 м, но работает в пяти мультиспектральных каналах.

Казахстанским государственным органам снимки предоставляются на безвозмездной основе, лишь за первое полугодие 2016 года они получили снимки, сделанные спутником высокого разрешения на территории более 5 млн кв. км. По рыночным ценам эта продукция оценивается в 11 млн долларов. С любыми другими физическими и юридическими лицами АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» готово заключить договор и снабжать их любым требуемым материалом, так как казахстанские спутники видят практически всю поверхность Земли.

– Мы работаем почти со всеми странами: у нас есть дистрибьюторские и коммерческие соглашения, по которым предоставляем космические снимки высокого и среднего разрешения, – говорит вице-президент АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» по космическим технологиям, третий казахский космонавт Айдын Аимбетов. – Заказы делают из стран разных континентов – Евразии, Африки, Южной и Северной Америки.

За последние полгода, а осуществлять реализацию отснятого материала компания начала лишь в этом году, прибыль АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» составила 40 млн тенге.

В состав наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации входят 60 дифференциальных станций, позволяющих покрыть всю территорию страны, центр коррекции и мониторинга, морская локальная и мобильная дифференциальные станции. Имея доступ к этому оборудованию, можно определить место нахождения объекта в режиме реального времени: с «метровой» точностью на 94% территории страны, «сантиметровой» – на 18% широт Казахстана, и с «миллиметровой» – в режиме постобработки.

– АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» является единственной компанией в Казахстане, которая может предложить комплексные решения через интеграцию продуктов дистанционного зондирования земли и спутниковой навигации, – заявил и. о. президента компании Марат Нургужин. – Это обеспечит синергетический эффект для мониторинга и контроля экологического состояния окружающей среды, чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, наблюдения потенциальных зон сейсмической активности, контроля состояния гидросооружений и других стратегических объектов.

От идеи до запуска на орбиту

К 2018 году на территории Наци­о­нального космического центра планируется завершить создание сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (СбИК КА). Это говорит о том, что в Казахстане будет создана технологическая, производственная и, что немаловажно, кадровая база для проектирования, изготовления, сборки и испытания космических аппаратов. Это позволит размещать в стране заказы на создание собственных космических аппаратов и в перспективе выйти на мировой рынок производителей спутников, осуществлять трансферт и освоение передовых технологий.

Сегодня здесь – большая стройка, которая несколько затянулась из-за решения увеличить долю казахстанского содержания в проекте с 10 до 55%. Однако совместными усилиями отечественной корпорации «Кулагер» и французской Airbus Defence Space планируется наверстать упущенное, создав единый комплекс технологической цепочки: разработка – производство – испытание.

– Это будет первый на постсоветском пространстве современнейший завод по производству космических аппаратов от 100 килограммов до 6 тонн, – очерчивает перспективы вице-президент по общим вопросам АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Ерболсын Нурсеитов. – Строительство специального конструкторского технологического бюро космической техники (СКТБ КТ ) завершено на 82%, сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов – на 26%, технологическое оборудование для него изготовлено в Европе, планируем, что в сентябре текущего года будет доставлено в Астану.

Согласно планам компании, которая считает своим назначением создание и внедрение космических технологий в экономику страны, первый спутник казахстанского производства должен быть собран в Астане в 2021 году. Эксплуатацию СбИК КА будет осуществлять ТОО «Ғалам». Строительство и его запуск обойдутся в общей сложности в 50–60 млрд тенге.

– Имея в наличии космодром Байконур, мы планируем с российскими коллегами в последующем запускать на орбиту наши собственные космические аппараты. К 2025 году эти 30 гектаров левобережья Астаны превратятся в настоящий космический городок, где, помимо центра управления полетами, сборочно-испытательного комплекса и лабораторий, будет вся необходимая инфраструктура для работников центра: жилье, детские сады, торговый центр и спортивный комплекс.

Для осуществления грандиозных планов по освоению космоса наша страна располагает и техническим, и интеллектуальным ресурсом, уверены специалисты. В сборочно-испытательном комплексе будут работать около тысячи человек, 90 инженеров уже прошли обучение в Великобритании, Германии, Франции.

STSat и CubeSat

В следующем году Казахстан планирует запустить два спутника. Один из них, технологический спутник STSat, отечественные конструкторы разработали вместе с британскими партнерами. Его старт состоится с российского космодрома «Ясный». Спутник, который на орбиту доставит ракетоноситель «Днепр», будет оснащен системой дистанционного зондирования Земли.

– Доля казахстанского содержания в этом проекте составит 37%. Запуская STSat, мы отрабатываем технологические ноу-хау, сделанные казахстанскими конструкторами. К примеру, бортовой компьютер, программное обеспечение и двуосный солнечный датчик (BASS-17) для его работы полностью разработаны отечественными специалистами, – говорит генеральный директор ТОО «Fалам» Баубек Оралмагамбетов. – В результате Казахстан получит платформу, которую мы можем в будущем использовать для производства космических аппаратов уже на территории нашей страны.

Второй космический аппарат – научный спутник CubeSat, разработанный специалистами ДТОО «Институт космической техники и технологии», будет использоваться для мониторинга и оценки ионосферы Земли в целях предупреждения землетрясений.

Старт этих аппаратов станет своего рода первой пробой пера казахстанских инженеров перед открытием собственного производства космических спутников в столице, здесь, в самом сердце страны.

– Строящийся Национальный космический центр претендует на красивый и современный космический знак столицы, – считает советник президента компании, байконурский журналист Сара Нургалиева. – В будущем здесь кроме космической инфраструктуры планируется строительство жилой зоны, социальных объектов, планетария и музея под открытым небом. Уже сегодня мы создаем архив рождения первого национального космического центра Казахстана, готовимся к открытию музея новой истории казахстанского космоса. Люди, которые многие годы трудятся над тем, чтобы наша страна вошла в число космических держав мира, достойны жить и работать в этом космическом городе будущего.