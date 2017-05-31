Предчувствие любви…

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Уак Манбетеев, Алматы

Организатору концерта – Общественному фонду Батырхана Шукенова – удалось выстроить программу таким образом, что она представляла собой не разрозненные номера отдельных артистов, а единое, трогательное в своих откровениях и выражениях любви действо, непосредственным участником которого чувствовал себя каждый зритель. Этому способствовало и неожиданное начало концерта: секвенцию Джованни Перголези Stabat Mater солисты хора Казахской государственной консерватории им. Курмангазы исполнили, расположившись в проходах между рядами. По обе стороны от сцены на двух больших экранах – застывшее в улыбке изображение Батыра, а на еще большем экране позади сцены – жизнь, которую он так любил: панорамные виды природы Казахстана, отрывки из клипов Батыра, фотографии, видеопослания к зрителям его друзей.

– Это был улыбчивый казахский Моцарт, в глазах которого всегда жила любовь, – вспоминал с экрана народный артист России Юрий Стоянов. – Его улыбка всегда обезоруживала, рядом с ним тебе самому хотелось стать чище и лучше, поскольку при нем всегда было стыдно думать о ком-то плохо…

Продолжили концерт не­обыкновенно красивые баллады Далера Назарова о бренности суетного мира, его радостях и заботах, о мечтах. Блуждающие по залу лучи софитов как будто собирались в перекрестье дорог, с которого начинается большой путь, на который однажды и навсегда выходит большой Артист. С песни Розы Рымбаевой «Как много лет во мне любовь спала» – как дань уважения к началу музыкальной карьеры Батырхана в составе группы «Арай» – начала свое выступ­ление его подруга Севара Назархан. Певица призвала зрителей не грустить, но ее пронзительное исполнение песни «Там нет меня», наполненной в этот вечер особым смыслом, заставило добрую половину публики прослезиться.

Попурри из песен Батыра в исполнении группы Mezzo погрузило зал в некое состояние транса, из которого он то внезапно вырывался восторженным ревом, то вновь безропотно сдавался, раскачиваясь на волнах светлой грусти. Группа Антона Давидянца, в составе которой выступает французский барабанщик Николас Викаро, исполнила несколько восхитительных джаз-роковых композиций, в которых некогда со своей сольной партией саксофониста блистал и сам Батыр.

Полным откровением для многих слушателей стал рассказ Валерия Меладзе о том, что в его знаменитой песне «Сэра» партию саксофона также записал Батыр. Он, по словам Валерия, был к тому времени уже очень популярным артистом и помог начинающим карьеру в Москве братьям освоиться в российском шоу-бизнесе. Голос артиста дрожал от волнения, и только когда зрительный зал пришел ему на помощь, на тысячи голосов распевая знакомое и любимое «Сэра, были твои губы сладкими, как вино», Валерий Меладзе вновь обрел уверенность.

Финальным и, пожалуй, самым трепетным моментом программы стали пронзительные строки Кайсына Кулиева «Уходит наше поколение, у каждого свой час, свой срок», записанные Батыром незадолго до смерти. Под мягкий и теплый голос артиста, шагнувшего в Вечность, на большом экране показали фотографии его близких друзей и коллег, последовавших за ним, – Булата Сыздыкова и Жанны Саттаровой.

В свой предназначенный ему свыше час Батырхан Шукенов ушел... Но любовь к его песням не знает срока давнос­ти, он всегда к нам возвращается – в тех самых серых каплях дождя, в одиноком силуэте нелюбимой, которая продолжает ждать его у окна, в воспоминаниях о юности, в которых у каждого была своя Джулия…

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