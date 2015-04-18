Преддефолтный уровень

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ
Аналитики SP пояснили, что экономическая ситуация в Греции ухудшилась из-за растущей неопределенности: остаются неясными перспективы переговоров Афин с внешними кредиторами. Согласно шкале рейтингов SP, «CCC+» означает высокие кредитные риски. Обязательства должника с таким рейтингом могут быть выполнены только при благоприятных деловых и финансовых условиях. Рейтинг «C» говорит о том, что заемщик все еще платит кредиторам, но находится на грани банкротства.

Одиночки остаются в прошлом
Численность мировых экстремистских организаций с 90-х годов прошлого века выросла в три раза – до 150 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, выступившего на 4-й Московской конференции по международной безопасности.
«Если в 60–70-х годах прошлого столетия во всем мире численность членов различных экстремистских организаций составляла, по разным оценкам, около 2 тысяч человек, то в 1990 годы эта цифра возросла до 50 тысяч, а на сегодняшний день достигла более 150 тысяч», – сказал В. Герасимов.
При этом, подчеркнул он, развиваются и организационные формы терроризма. «Террористы-одиночки и боевые группы остаются в прошлом. Сегодня это разветвленные транснациональные сети и даже организации с признаками государства. Общеизвестно, что на территориях Ливии, Сирии, Ирака и Афганистана уже возникло целое квазигосударственное образование террористов – «Исламское государство», – сказал генерал.

Очень странная демократия
Председатель французского Национального соб­рания (нижняя палата парламента) Клод Бартолон представил президенту Франсуа Олланду ряд законодательных инициатив, среди которых – обязательное голосование граждан на выборах всех уровней.
«Я думаю, что мы могли бы применить этот подход, сделать голосование обязательным, поскольку демократия должна себя поддерживать, подпитывать. И я не знаю лучшего способа подпитать демократию, кроме участия в голосовании», – сказал Бартолон журналистам после встречи с главой государства. Сам президент Франции, как сообщает РИА «Новости», пока не высказывался по этому вопросу.
Введение обязательного голосования может стать методом борьбы с крайне правым Национальным фронтом (FN), который при низкой явке в последнее время показывает на выборах очень высокие результаты.

McDonald’s закрывает рестораны
Корпорация McDonald’s, управляющая одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, намерена закрыть 131 точку в Японии из-за многочисленных жалоб посетителей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.
Помимо этого, японское подразделение сообщило, что ожидает по итогам текущего финансового года убыток в размере 317,8 млн. долларов. Это будет первый годовой убыток компании за последние 11 лет, отмечает РИА «Новости».
Рестораны McDonald’s в Японии неоднократно оказывались в центре потребительских скандалов. Так, в одном из пунктов в префектуре Осака в упаковке картофеля фри был найден человеческий зуб. Еще один инцидент произошел в префектуре Фукусима, где ребенок пострадал из-за находившегося в шоколадном мороженом куска жесткого пластика.
В связи с этими скандалами японское представительство сети утвердило план, согласно которому в течение ближайших 4 лет компания модернизирует около 2 000 ресторанов в стране. Помимо этого, она намерена сократить за счет досрочного выхода на пенсию около 100 работников.

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