В Атырауской области установлена предельная цена на 11 видов социально значимых продуктов питания.



По сведениям областного управления сельского хозяйства, предельные цены на второй квартал снижены по сравнению с предыдущим периодом. При этом разница в ценах все же существует.



К примеру, булку хлеба в разных продовольственных точках области продают от 80 до 110 тенге, литр молока идет за 485 тенге и выше, картофель до 280 тенге за кило, говядина от 2500 тенге.



Продавцы на коммунальном рынке «Сарайшык» объяснили рост мясных цен тем, что в текущем году была повышена арендная плата за прилавки, а также подорожанием мяса, ввозимого из Западно-Казахстанской области. Долгие годы именно этот соседний регион является главным поставщиком мясной продукции.



Что касается роста цен на курятину, то в управлении сельского хозяйства заявили, что большая ее часть импортируется из России. Куриные окорочка сегодня отпускают по цене от 900 до 1200 тенге.



Как пояснили в управлении сельского хозяйства, для того, чтобы удержать цены, организован подвоз продуктов питания из других регионов – Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей.



Самый востребованный товар сегодня на рынке – это сахар. Как сообщили в СПК «Атырау», в ближайшее время в Атыраускую область прибудет три вагона сахара. Еще два вагона будут поставлены в апреле. В целом месячное потребление сахарного песка в Атырауской области обычно не превышает одного вагона, однако из-за ажиотажа в связи со слухами о возможном дефиците этого продукта, его поставку планируется увеличить.



Стоит отметить, что с мая прошлого года в Атырауской области сахар исключен из списка социально значимых продовольственных товаров. Теперь его в этот перечень планируется вернуть.



На сегодня, по данным СПК «Атырау», средняя цена на сахар составляет 333 тенге, но из-за его дефицита на прилавках сахар отпускают по 450 тенге.