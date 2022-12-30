Предельные цены на газ останутся прежними на заправках Казахстана

Энергетика , Транспорт
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В Казахстане продлили временное государственное ценовое регулирование на розничную продажу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: Kazpravda.kz

29 декабря вступил в силу приказ председателя АЗРК № 20 от 27 декабря 2022 года «О внесении изменения в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 5 июля 2022 года № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан».

Документ предусматривает продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях в нашей стране до 30 июня 2023 года.

С приказом можно ознакомиться на интернет-ресурсе https://zan.gov.kz/client/#!/doc/176307/rus.

Напомним, в июле 2022 года в Казахстане было введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках и установлены предельные цены на автогаз.

 

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