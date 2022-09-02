Фото: Kazpravda.kz
Энергетика
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Разработан проект приказа, устанавливающий предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено госрегулирование цен, передает корреспондент Kazpravda.kz.

На портале «Открытые НПА» размещен проект приказа министра энергетики РК «О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен».

Министерство приглашает принять участие в обсуждении данного проекта.

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