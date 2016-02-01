Пределы курсовой разницы между покупкой и продажей валюты изменились в РК

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С 1 февраля 2016 года вступило в силу постановление
Нацбанка РК о расширении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в тенге по операциям в обменных пунктах, передает Kazpravda.kz
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"Правление Нацбанка постановило: "Установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций, для доллара США – 6 тенге, для евро – 7 тенге", – говорится в опубликованном 31 декабря 2015 года постановлении Национального банка РК.
Напомним, что до вступления его в силу предел отклонения курса покупки от курса продажи USD составит 2 тенге и 3 тенге для евро.
Официальный курс USD на 1 февраля составлял 364,79 тенге, курс евро – 397,88 тенге.