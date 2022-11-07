Фото: Kazpravda.kz
Общество

Предлагал беременным продать детей за 1-2 млн: сотрудник ЗАГСа задержан в Алматы

Диасов Ораз
корреспондент

Начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов раскрыл подробности скандального дела о торговле детьми в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Канат Нурмагамбетов напомнил, что в августе в Алматы полицией были выявлены факты торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что группа лиц, в том числе сотрудник районного ЗАГСа, по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей.

Сумма сделок варьировалась от 1 до 2 млн тенге, подделка документов и выдача справок доходила до 700 тыс. тенге. На сегодня установлена причастность лиц к 6 фактам торговли новорожденными детьми», - добавил он.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «торговля несовершеннолетними». 

Задержано пятеро подозреваемых, все арестованы.

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