Предлагайте новые проекты – Мамин поручил развивать потенциал АПК Казахстана

Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства обратился к аграриям и заявил об огромном потенциале для развития АПК Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Дальнейшие планы, которые вы объединили по переработке сельхозпродукции, развитии птицеводства – давайте предлагайте новые проекты. Будем поддерживать. Это приоритет работы Правительства", – сказал Мамин.
Он напомнил, что перед Правительством поставлена задача формировать продуктовый хаб в регионах.
"Мы имеем большой потенциал для развития АПК и экспорта. Надо повышать производительность труда, внедрять новые технологии и выходить на экспортные рынки. Государство будет полностью поддерживать. Вот такая задача стоит у всех аграриев, а мы будем поддерживать", – резюмировал Мамин.