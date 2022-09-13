Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона

Предложение парламентариев о переименовании Нур-Султана в Астану включили в проект Конституционного закона. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает Kazpravda.kz.

"Как известно, группа депутатов Парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума", - написал Желдибай в Facebook.

Как он отметил, предложение парламентариев включили в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.

"При этом Президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования", - добавил пресс-секретарь.