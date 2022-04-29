Предложение Президента провести референдум в Казахстане прокомментировал эксперт

Эксперт-исследователь Казахстанского института общественного развития Аян Сакошев прокомментировал предложение Главы государства Касым-Жомарта Токаева провести референдум по новым поправкам в Конституцию Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

"На съезде Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев сказал о волнующих общество ключевых общественно-политических вопросах. Остановился, в частности, на политических реформах, которые он внес на рассмотрение в Конституционный совет. Речь идет об изменении свыше 30 статей в Основном законе РК. Выступая в АНК РК, Глава государства предложил рассмотрение этих основополагающих изменений в Конституцию через республиканский референдум. До этого они рассматривались, напомню, в Парламенте", – сказал Аян Сакошев.

Он отметил, что сейчас идет бурное обсуждение предстоящих изменений среди экспертного сообщества, которое и поднимало ранее вопрос об открытом и прозрачном рассмотрении каждой статьи.

"Я думаю, что предстоящий референдум является одним из таких демократических способов дать возможность каждому казахстанцу выразить свое мнение касательно изменений. Так как я тоже являюсь гражданином Казахстана, меня лично интересуют вопросы усиления самоуправления местных исполнительных органов в регионах. Намечающиеся реформы, думаю, дадут новый виток для их развития. То есть население может четко ставить задачи перед местными исполнительными органами власти и следить за их исполнением через общественные площадки. Один из ключевых моментов – это усиление роли Парламента и маслихатов, что даст новый импульс развитию регионов.

То, что Президент Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил проведение референдума, – это нормальный демократический процесс, который практикуется в разных странах мира. Речь сейчас идет о переформатировании работы власти. Населению это даст возможность, помимо активного участия в разработке и принятий реформ, наблюдать за тем, насколько эффективно и правильно расходуются бюджетные средства, выделенные на решение различных вопросов", – заключил эксперт.