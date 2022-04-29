Политика
Предложение Президента провести референдум в Казахстане прокомментировал эксперт

Эксперт-исследователь Казахстанского института общественного развития Аян Сакошев прокомментировал предложение Главы государства Касым-Жомарта Токаева провести референдум по новым поправкам в Конституцию Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

"На съезде Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев сказал о волнующих общество ключевых общественно-политических вопросах. Остановился, в частности, на политических реформах, которые он внес на рассмотрение в Конституционный совет. Речь идет об изменении свыше 30 статей в Основном законе РК. Выступая в АНК РК, Глава государства предложил рассмотрение этих основополагающих изменений в Конституцию через республиканский референдум. До этого они рассматривались, напомню, в Парламенте", – сказал Аян Сакошев.

Он отметил, что сейчас идет бурное обсуждение предстоящих изменений среди экспертного сообщества, которое и поднимало ранее вопрос об открытом и прозрачном рассмотрении каждой статьи.

"Я думаю, что предстоящий референдум является одним из таких демократических способов дать возможность каждому казахстанцу выразить свое мнение касательно изменений. Так как я тоже являюсь гражданином Казахстана, меня лично интересуют вопросы усиления самоуправления местных исполнительных органов в регионах. Намечающиеся реформы, думаю, дадут новый виток для их развития. То есть население может четко ставить задачи перед местными исполнительными органами власти и следить за их исполнением через общественные площадки. Один из ключевых моментов – это усиление роли Парламента и маслихатов, что даст новый импульс развитию регионов.

То, что Президент Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил проведение референдума, – это нормальный демократический процесс, который практикуется  в разных странах мира. Речь сейчас идет о переформатировании работы власти. Населению это даст возможность, помимо активного участия в разработке и принятий реформ, наблюдать за тем, насколько эффективно  и правильно расходуются бюджетные средства, выделенные на решение различных вопросов", – заключил эксперт.

Популярное

Все
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Без скидок на погодные условия
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Ему покажешь грош, И делай с ним, что хошь
Премьер обсудил с вице-президентом ЕБРР текущую ситуацию в банковском секторе Казахстана
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Высокоточный аппарат для определения синтетических наркотиков появился в Казахстане
14-летняя школьница покончила с собой в Актюбинской области
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане
В годы лихой войны горстка женщин разных национальностей сумела выжить и сохранить детей
Экспорт казахстанского угля может вырасти в полтора раза без ущерба для внутреннего потребления
Первое и пока единственное село полностью отказалось от табака и спиртного в Восточном Казахстане
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Политика
Референдум нужен для окончательного отхода от старой модели…
Политика , Общество
Казахстан переживает удивительный момент – эксперт о грядущ…
Политика
Сенатор: Референдум – это выражение последовательности шаго…
Политика , Общество
Дизайн казахстанской власти должен кардинально поменяться –…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]