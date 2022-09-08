Предложение о разделении Нацфонда прокомментировал Куантыров

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на брифинге в СЦК прокомментировал предложение депутата Мажилиса Парламента РК Аманжана Жамалова разделить на два Национальный фонд, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы на сегодня не рассматриваем такую возможность. В целом, все средства должны быть сосредоточены в Национальном фонде", – отметил глава МНЭ.

Напомним, мажилисмен Аманжан Жамалов предложил разделить Национальный фонд на два фонда.

"Изымая деньги из Нацфонда, Правительство будет сокращать инвестиционный доход и для детей, озвученный в Послании Президента. Поэтому возможным вариантом может стать разделение Нацфонда на два фонда. Первый – "Резервный фонд", который может быть использован для финансирования нужд бюджета, как это делается сегодня. Второй – "Нацфонд – детям", в который будут переданы 50% активов Нацфонда и открыты специальные счета для каждого ребенка, на которые будут распределяться все инвестдоходы", – предложил мажилисмен.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года поручил дать старт программе «Нацфонд – детям», в рамках которой 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будут отчисляться на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Проект будет запущен с 1 января 2024 года.