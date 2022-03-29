Предложения по изменениям в Конституцию выработают в течение месяца в Казахстане

Президент Казахстана 28 марта 2022 года подписал распоряжение "О Рабочей группе по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"1. В целях выработки предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, направленных на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", образовать Рабочую группу в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рабочей группе выработать предложения в месячный срок", - отмечается в распоряжении.