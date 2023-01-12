Предложения по улучшению инвестиционного климата рассмотрели в Правительстве РК

Правительство , Экономика
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В целях улучшения инвестклимата предлагается сократить сроки согласования госорганами заявок инвесторов на преференции и снизить пороговый объем инвестиций для получения мер господдержки.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Предложения по усилению работы инвестиционного блока Правительства рассмотрели на заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил порядка 15 трлн тг – около 94% от плана. По его словам, несмотря на то, что в настоящее время инвесторы зачастую занимают выжидательную позицию из-за текущей внешнеэкономической конъюнктуры, наблюдается постепенное восстановление инвестиционной активности. При этом отмечается тренд роста прямых иностранных инвестиций в несырьевой сектор республики.

В целях дальнейшего улучшения инвестклимата предлагается реализовать ряд комплексных мер. В частности, сократить сроки согласования госорганами заявок инвесторов на преференции и снизить пороговый объем инвестиций для получения мер господдержки.

Премьер-министр поддержал данные подходы, отметив необходимость тщательно проработать перечень приоритетных направлений деятельности, по которым будут предоставляться преференции, и учесть все региональные особенности при утверждении новых правил.

На заседании также обсудили вопросы совершенствования механизма заключения Соглашения об инвестициях, внедрения инвестиционного рейтинга регионов и разработки отдельного НПА для инвесторов, который позволит активизировать реализацию мер господдержки, предусмотренных в существующих законах и кодексах.

По итогам заседания премьер-министр поручил выработать дополнительные предложения по улучшению инвестклимата республики. При этом он подчеркнул, что основной акцент нужно сделать на мерах в области обеспечения верховенства закона – по снижению давления на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

«Нужно пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс в части того, чтобы убрать лишние основания и необоснованные причины для возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса. Министерству юстиции уже дано соответствующее поручение, но эту работу необходимо усилить и подойти к данному вопросу комплексно. Нужно глубже погрузиться в проблематику, с чем реально предприниматели сталкиваются на практике, и выработать эффективные меры, которые дадут быстрые и конкретные результаты», — сказал Алихан Смаилов.

 

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