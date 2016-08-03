​Предложения учтены

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Наталья РЫЖКОВА

Мажилисмен начал поездку с посещения новой школы на 150 мест в сельском округе им. М. Жумажанова. На ее строительство выделено без малого 500 млн тенге, из которых 379 млн – на строительно-монтажные работы и 120 – на материально-техническое оснащение. 1 сентября школа примет детей.

Депутат побывал на станции по транспортировке нефти по направлениям Павлодар – Шымкент и Атасу – Алашанькоу. Затем в актовом зале районного ДК состоялась встреча с жителями – фермерами, учителями, врачами. Руководитель отдела земельных отношений Жанааркинского района Шолпан Камзе сообщила об обращениях по поводу законодательных изменений в Земельном кодексе. Бекболат Тлеухан пояснил, что казахстанская земля иностранцам продаваться не будет. Этот воп-рос даже не обсуждается. Главная цель реформы – создать условия для эффективного использования земель сельхозназначения.

Глава КХ «Атамура» Каржас Макашев обратился к мажилисмену за содействием в решении вопроса снижения процентов по кредиту на развитие сельского хозяйства. А еще, по словам крестьян, необходимо утвердить более ранние сроки получения субсидий. Фермеры хотят в январе заниматься сбором и сдачей соответствующих документов, а в феврале получить средства, что дало бы достаточный запас времени на эффективное использование денег: подготовиться к посевной, приобрести технику, семена, горючее. Все предложения, отметил Б. Тлеу­хан, учтены и приняты в работу. В завершение поездки депутат побывал в КХ «Ескене», где создана откормочная площадка на 2 000 голов КРС. 

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