Предложения в соцсетях по земельным вопросам рассматриваются комиссией – Сагинтаев
Ксения Воронина
Более 300 предложений поступило на сайт по земельным вопросам jerturaly.kz. В колл-центр "1434" поступило более 700 звонков. Не остаются без внимания предложения, публикуемые в СМИ и социальных сетях. Об этом в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на пресс-конференции по итогам первой недели работы Комиссии по земельной реформе сообщил вице-премьер Бакытжан Сагинтаев, передает Kazpravda.kz.
"Мы создали штаб при МСХ, работает секретариат комиссии. Здесь будут аккумулированы все предложения как членов комиссии, так и те, которые поступают из регионов. Помимо земельных, было много других вопросов и предложений, они все будут рассмотрены. Те, которые не относятся к деятельности комиссии, будут перенаправлены в соответствующие государственные органы.
Заработал колл-центр по номеру 1434, на который с понедельника по сегодняшний день из регионов поступило более 700 звонков. Работает сайт jerturaly.kz, на который пришло более 300 предложений, хотя он только начал работу. Ожидаем, что вопросов и предложений в дальнейшем будет больше", – отметил Бакытжан Сагинтаев.
Напомним, что сайт был запущен 5 мая 2016 года. Он представляет собой информационный ресурс земельных вопросов на казахском и русском языках, на котором опубликованы законодательные акты, а также появляется вся самая актуальная информация в данном направлении.
Сагинтаев также отметил, что Правительство заинтересовано в вовлечении максимального количества наших граждан в обсуждение данного вопроса, земельной реформы.
"Поэтому в этой работе задействованы все общественные советы при акиматах Астаны, Алматы и областей. Также предложения можно подавать во все филиалы партии "Нур Отан", подключившейся к этой работе. Отмечу, что членами комиссии являются все политические партии, зарегистрированные в Казахстане, двери которых для всех открыты", – сказал спикер.
Вице-премьер подчеркнул, что рассматриваются предложения, которые публикуются в СМИ, соцсетях.
"Они также будут проанализированы. Мы призываем всех граждан активно участвовать в обсуждении данного вопроса", – утвердил он.
Сагинтаев напомнил о том, что в прошлую субботу члены Комиссии по земельным вопросам договорились работать по рабочим группам.
"Было предложение создать 4 рабочие подгруппы – по экономическим вопросам, по правовым, по законности и прозрачности процедур при предоставлении земель. А также по информатизации и разъяснению решений комиссии. Сейчас идет формирование состава рабочих групп, штаб созванивается с каждым членом комиссии. В эту субботу (21 мая – Прим. ред.), думаю, мы точно определимся с составом и руководителем каждой рабочей группы", – заключил Сагинтаев.
Отметим, что заседания Комиссии по земельным вопросам пройдут не только в Астане, но и в регионах РК.