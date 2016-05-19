Общество
Предложения в соцсетях по земельным вопросам рассматриваются комиссией – Сагинтаев
Ксения Воронина
Более 300 предложений поступило на сайт по земельным вопросам jerturaly.kz. В колл-центр "1434" поступило более 700 звонков. Не остаются без внимания предложения, публикуемые в СМИ и социальных сетях. Об этом в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на пресс-конференции по итогам первой недели работы Комиссии по земельной реформе сообщил вице-премьер Бакытжан Сагинтаев, передает Kazpravda.kz.

"Мы создали штаб при МСХ, работает секретариат комиссии. Здесь будут аккумулированы все предложения как членов комиссии, так и те, которые поступают из регионов. Помимо земельных, было много других вопросов и предложений, они все будут рассмотрены. Те, которые не относятся к деятельности комиссии, будут перенаправлены в соответствующие государственные органы.

Заработал колл-центр по номеру 1434, на который с понедельника по сегодняшний день из регионов поступило более 700 звонков. Работает сайт jerturaly.kz, на который пришло более 300 предложений, хотя он только начал работу. Ожидаем, что вопросов и предложений в дальнейшем будет больше", – отметил Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, что сайт был запущен 5 мая 2016 года. Он представляет собой информационный ресурс земельных вопросов на казахском и русском языках, на котором опубликованы законодательные акты, а также появляется вся самая актуальная информация в данном направлении. 

Сагинтаев также отметил, что Правительство заинтересовано в вовлечении максимального количества наших граждан в обсуждение данного вопроса, земельной реформы.

"Поэтому в этой работе задействованы все общественные советы при акиматах Астаны, Алматы и областей. Также предложения можно подавать во все филиалы партии "Нур Отан", подключившейся к этой работе. Отмечу, что членами комиссии являются все политические партии, зарегистрированные в Казахстане, двери которых для всех открыты", – сказал спикер.

Вице-премьер подчеркнул, что рассматриваются предложения, которые публикуются в СМИ, соцсетях. 

"Они также будут проанализированы. Мы призываем всех граждан активно участвовать в обсуждении данного вопроса", – утвердил он.

Сагинтаев напомнил о том, что в прошлую субботу члены Комиссии по земельным вопросам договорились работать по рабочим группам.

"Было предложение создать 4 рабочие подгруппы – по экономическим вопросам, по правовым, по законности и прозрачности процедур при предоставлении земель. А также по информатизации и разъяснению решений комиссии. Сейчас идет формирование состава рабочих групп, штаб созванивается с каждым членом комиссии. В эту субботу (21 мая – Прим. ред.), думаю, мы точно определимся с составом и руководителем каждой рабочей группы", – заключил Сагинтаев.

Отметим, что заседания Комиссии по земельным вопросам пройдут не только в Астане, но и в регионах РК.

Популярное

Все
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
Визит политической и практической значимости
Объединяющая сила искусства
Важный сигнал мировому сообществу
С чистого листа
Важнейший драйвер экономики
Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Легендарные горные маршруты между Казахстаном и Кыргызстаном возобновляют спустя 13 лет
Диалоги с Достоевским
Из-под палки не пойдет
Заключение Конституционного Совета Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года № 2
Караван добрых дел
Избежать ревизии не удастся
"Помогайка" оформил на водителя 3 кредита в Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
«Точечные эксперименты» градостроительства
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Вода нуждается в защите
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Реформатор с большой буквы
Школьный специалист по компьютерной технике  рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
Контроль ведётся формально, работа министерств провалена, цены постоянно растут – Премьер
Ирбис с городской пропиской
Это и наша боль
Огонь в степи
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Разводившего костер мужчину задержали в Алматы
Полиция разыскивает устроившего поджог в Алматы
Огонь в степи
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Общество
Легендарные горные маршруты между Казахстаном и Кыргызстано…
Общество
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
Общество
На вопрос о расходах на переименование Нур-Султана ответили…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]