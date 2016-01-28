​Предложения внесли студенты

Участники деловой встречи, среди которых были лидеры этнокультурных объединений, НПО, члены АНК, обсудили План нации «100 конкретных шагов», а также внесли множество предложений в планы работы ассамблеи на нынешний год – год 25-летия Независимости Республики Казахстан.

Помимо организации заседаний «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с участием актива этнокультурных объединений региона, туда включено проведение областного конкурса молодых ученых на тему «Казахстанский путь: единство в многообразии». Состоятся мероп­риятия, посвященные 150-летию выдающегося общественного деятеля Алихана Букейханова. Была поддержана идея издания сборника народного творчества, пословиц и поговорок, традиций и обычаев этносов, проживающих в Карагандинской области.