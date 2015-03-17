Предложено создать ассоциацию Свежий выпуск 693 Ольга ЛЬВОВА, Астана

Как пояснили в пресс-службе КазГЮУ, уникальность семинара состоит в том, что с информацией о последних изменениях в казахстанском законодательстве перед слушателями выступили лекторы, которые принимали непосредственное участие в разработке новых Уголовного кодекса, Кодекса об административных правонарушений и других нормативно-правовых актов РК.

Приветствуя участников семинара, президент KазГЮУ Максут Нарикбаев подчеркнул актуальность мероприятия и предложил создать ассоциацию выпускников университета с целью поддержки обратной связи с альма-матер. Предполагается, что деятельность структуры будет направлена на проведение ежегодного съезда бывших студентов вуза, на котором планируется обсуждение актуальных проблем, обмен опытом и знаниями в сфере экономики и юриспруденции.



