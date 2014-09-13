Предложено создать совет

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Клара ТИШКАМБАЕВА
Очередная встреча депутатов двух стран имеет важное практическое значение, поскольку повестка дня включила обсуждение перспектив развития межпарламентских отношений, а также законодательного обеспечения двустороннего сотрудничества. О серьезности состоявшегося разговора говорит и состав казахстанской делегации, в которую вошли представители фракций всех трех политических партий в Мажилисе.

Казахстанские и кыргызские парламентарии обсудили вопросы гармонизации национальных законодательств во всех приоритетных сферах сотрудничества, включая вопросы пограничного, таможенного, миграционного взаимодействия.

Отдельное внимание уделено взаимоотношениям в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Мажилисмены поделились со своими кыргызскими коллегами опытом нашей страны по вступлению в Таможенный союз.

Напомнив, что идею евразийской интеграции на постсоветском пространстве впервые озвучил 20 лет назад Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, заместитель сопредседателя комиссии, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Избак Умурзаков акцентировал внимание на практических результатах функционирования Таможенного союза. Участники встречи подчеркнули также возрастающую роль парламентской дипломатии.

– Совместная работа законодателей Казахстана и Кыргызстана направлена на решение задач, поставленных главами наших государств, по повышению благосостояния и качества жизни граж­дан наших стран, – сказал вице-спикер Мажилиса С. Дьяченко.

Важным шагом на пути расширения формата казахстанско-кыргызстанского межпарламентского взаимодействия стало начало работы по созданию Межпарламентского совета. По мнению сторон, это свидетельствует о новом, стратегическом формате двустороннего межпарламентского сотрудничества.

– В целях реализации решения глав наших государств мы готовы выйти на новый формат отношений – создать Межпарламентский совет по сотрудничеству. Преобразование нашей комиссии в Межпарламентский совет повысит эффективность взаимодействия парламентариев двух стран для принятия решений, способствующих выполнению договоренностей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах сотрудничества, – отметил С. Дьяченко.

Мнение казахстанского парламентария поддержал и его коллега – заместитель торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, сопредседатель Комиссии Торобай Зулпукаров:

– Между нашими странами на всех уровнях сформирована хорошая база для плодотворного сотрудничества. И создание Межпарламентского совета позволит поднять межпарламентское взаимодействие на качественно новый уровень.

Подготовкой проекта соглашения о создании нового объединения парламентариев, в которое войдут депутаты обеих палат Парламента Казахстана, займется рабочая группа. Соответствующее решение было принято по итогам заседания.

Тема укрепления межпарламентского сотрудничества была продолжена в ходе встречи казахстанских мажилисменов с торага Жогорку Кенеша КР Асылбеком Жээнбековым, который высоко оценил успехи, достигнутые нашей страной под руководством Нурсултана­ Назарбаева. Особые слова благодарности кыргызский спикер выразил Главе нашего государства за оказываемую помощь. Речь, в частности, шла о строительстве на юге и севере Кыргызстана двух современных общеобразовательных школ, по 450 мест каждая. Говоря о присоединении Кыргызстана к Таможенному союзу, А. Жээнбеков отметил, что в настоящее время кыргызские парламентарии активно работают над гармонизацией законодательства для вхождения в ТС. Следую­щим шагом, по словам кыргызского спикера, станет вступление в ЕЭП.

Подчеркнув, что политика Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева­ направлена на углубление взаимодействия и дальнейшее развитие интеграционных процессов между нашими государствами, Сергей Дьяченко выразил уверенность: расширение границ Таможенного союза за счет присоединения Кыргызстана окажет положительное влияние на развитие евразийской интеграции в целом и экономику Кыргызстана.

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