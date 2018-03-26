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​Предложили духовную пищу
Елена Ульянкина, Караганда

Карагандинцы отмечали Наурыз три дня подряд. Народные гуляния проходили в Центральном парке культуры и отдыха. К празднику установили около двух десятков юрт, большая часть из которых была предназначена для размещения различных экспозиций. Здесь рассказывали о культуре, быте и традициях казахского народа.

– В нынешнем году концепция праздника претерпела изменения, – отметил руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Егеубаев. – Раньше юрты предназначались для размещения дастарханов, но вместить всех желающих они не могли. Поэтому мы решили организовать экспозиционные юрты – с пищей духовной. Отведать же праздничные блюда горожанам предлагалось в парке, где располагались торговые палатки.

Карагандинские повара во время народных гуляний провели мастер-классы по приготовлению наурыз-коже, бешбармака, баурсаков и плова. А потом этими блюда­ми угощали всех желающих.

Тех карагандинцев, кто предпочел пищу духовную, встречали как раз в экспозиционных юртах. Посетил их и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. В частности, он принял участие в интеллектуальной викторине, в обряде тұсау кесу. Ерлан Кошанов разрезал путы на ножках годовалого малыша и сделал ему подарок.

Перед началом праздничного концерта аким области поздравил карагандинцев с Наурызом.

– Наурыз появился в жизни нашего государства после длительного перерыва, – сказал он, имея в виду то, что в советское время о нем почти забыли. – А сегодня мы не представляем себе жизнь без этого древнего и красивого праздника. У Наурыза свои многовековые традиции. Для казахов он всегда означал начало нового года, обновления. Я желаю, чтобы мы от Наурыза до Наурыза жили в мире и благополучии, чтобы все проекты были достойно реа­лизованы!

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