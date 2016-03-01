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​Предложили внести предложения
Гуляим ТУЛЕШЕВА

Широкий круг участников публичного обсуждения включал не только представителей казахстанских органов власти и предпринимательства, адвокатов и нотариусов, но и зарубежных гостей. Речь в ходе мероприятия шла о законопроектах, связанных с вопросами права собственности, а также совершенствованием законодательства в сфере административного регулирования.

В частности, был презентован проект Закона «Об административных процедурах», который наделяет граждан и организации большими полномочиями по участию в процессе принятия адмрешений. Теперь их мнения будут учитываться, при этом планируется проводить обязательные заслушивания с предоставлением возможности ознакомления с материалами процедуры.

– Надеемся, когда новый закон будет принят, станет меньше случаев нарушений госорганами прав как физических, так и юридических лиц, – высказала мнение заместитель министра юстиции Зауреш Баймолдина.

О положениях проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования гражданского законодательства» доложил заместитель директора департамента законодательства Алмас Бекперов. В частности, он затронул тему совершенствования института признания сделок недействительными, пояснив, что в целях повышения уровня защищенности участников договорных отношений от возможной судебной волокиты законопроектом предлагается деление сделок на ничтожные и оспоримые.

На обсуждение был вынесен и действующий Закон «О медиации», о развитии которой в нашей стране в контексте зарубежного опыта рассказала начальник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительного производства Института законодательства Венера Конусова. По приведенным ею данным, применение медиации за 2013 и 2014 годы в уголовном процессе увеличилось с 0,05 до 12,6%, а в гражданском судопроизводстве – с 0,2 до 1,2%. Анализ передового зарубежного опыта позволил сформулировать ряд законодательных и организационных мер, которые способны развивать и расширять сферу применения медиации.

Еще один законопроект, вынесенный на обсуждение, – «Об арбитраже» – направлен на расширение сферы действия несудебного урегулирования спора. Именно несудебные формы защиты права, как подчеркнула З. Баймолдина, признаны сегодня наиболее цивилизованными способами мирного урегулирования споров.

Выступая по этой теме, главный научный сотрудник Института законодательства Индира Елеусизова отметила, что в ходе разработки особый акцент делался на приведении данного законодательного акта в соответствие с международными нормами. За основу была взята Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Возможностью высказать свое мнение и внести предложения по совершенствованию законодательства об административных процедурах воспользовались многие участники встречи. 

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