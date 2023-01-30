Предложил взятку прокурору: юриста казино "Cash Ville" задержали в Акмолинской области

Факт дачи взятки в размере 20 тыс. долларов США сотруднику надзорного органа был задокументирован.

Коллаж: Kazpravda.kz

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК сообщила о пресечении преступной деятельности юриста казино "Cash Ville", передает Kazpravda.kz.

"Департаментом Антикоррупционной службы по Акмолинской области совместно с Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры пресечена преступная деятельность юриста казино "Cash Ville". В ходе прокурорской проверки представитель казино предложил взятку сотруднику прокуратуры", – говорится в сообщении ведомства.

В результате проведенной оперативной комбинации был задокументирован факт дачи взятки в размере 20 тыс. долларов США сотруднику надзорного органа, имитировавшему преступную деятельность, отметили в пресс-службе.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса.

Следственным судом города Кокшетау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, добавили в Генпрокуратуре.