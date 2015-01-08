Предматчевую пресс-конференцию провел Головкин в Лос-Анджелесе 

Спорт
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Фото с сайта boxingnews.kz
Чемпион мира по версиям WBA, IBO и WBC (Interim) в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин провел пресс-конференцию в Лос-Анджелесе перед поединком против британца Мартина Мюррея, передает Kazpravda.kz со ссылкой на boxingnews.kz.

Как сообщается на странице сообщества GGG ВКонтакте, Геннадий прибыл на медиаланч в свойственной ему манере – «на позитиве», широко улыбаясь. Раздав автографы своим фанатам, собравшимся у ресторана, в котором проходил брифинг, спортсмен и его команда отправились общаться с журналистами.

В мероприятии приняли также участие тренер боксера Абель Санчес, промоутер Том Леффлер и представитель HBO Sports Рэй Сталлоне.

"Мюррей – отличный спортсмен, очень сильный парень. Это – серьезное дело, не игра. Это – настоящий бой. Мюррей не проигрывал нокаутом, потому что он – отличный боец. Нам обоим предстоит большой тест. Добро пожаловать на мой бой в Монако", – заявил Головкин в разговоре с журналистами.

В свою очередь Мюррей на прошедшей накануне пресс-конференции в Лондоне заявил, что бой с казахстанцем будет тяжелым.

"Есть много вещей, работающих против меня. Я надеялся, что предыдущие соперники Головкина укажут на какие-либо бреши в его обороне, но никто из них этого не сделал. Но я реально думаю, что смогу его побить. На сегодняшний день я могу побить любого, и мы с моим тренером работаем над тактикой, чтобы свести на нет главное оружие GGG – его силу. Чем больше люди списывают меня со счетов, тем лучше для меня. Головкин обладает чистой грубой силой, на данный момент он – самый жесткий панчер. Но моя миссия не является невыполнимой. Большие расстройства происходят, но этот бой не будет расстройством для меня", – сказал он.

Напомним, поединок Головкин-Мюррей состоится 21 февраля в Монако.

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